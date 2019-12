Sito Alonso: "Me gusta fijarme en otros equipos en situación similar a la nuestra para aprender, sobre todo a nivel emocional"

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha analizado el partido de este fin de semana que le enfrenta en Madrid a Movistar Estudiantes el domingo a las 12:30, pero primero se ha acordado de lo que sintió ante la derrota de la pasada jornada: "Nos quedó la sensación de que no podíamos haber perdido con Baskonia. Lo más importante es pensar en lo que has hecho bien, he intentado que confíen en lo que hacen bien y hacerles pensar en todo lo que quedan. Después de una racha donde no consigues la victoria, la tensión es mayor. Uno de los objetivos del entrenador en este tipo de partidos es reducir esa tensión y llevarla a algo que te pueda dar positividad dentro del juego”. Ha dicho Sito Alonso, además, que “pensar en cosas que aún no han pasado te hacen perder el foco de los importante. Lo que pase en el futuro lo vamos a construir nosotros. Eso es en lo que tenemos que estar centrados en estos momentos”.

La baja de Darío Brizuela a Unicaja supone un extra positivo para el conjunto universitario, Avramovic podría debutar esta semana con el equipo colegial: “El haber fichado a Douglas y el nuevo fichaje le han dado un poco más de positividad. Algo más a lo que agarrarse. Es algo muy positivo para ellos, a parte que cuentan con jugadores que han demostrado a lo largo de su carrera que pueden jugar a muy alto nivel.”

Sobre las bajas que atraviesa el equipo, siendo la de Booker la más significativa, el entrenador universitario ha recalcado que "está en la misma situación de la semana anterior. Si está Askia pues fantástico y si no está, pues también. Lo básico ahora es fundamental. Solo lo que depende de nosotros mismos es lo que podemos realizar sin ningún tipo de presión o tensión.”

Ha finalizado su intervención con el nivel de compromiso que tiene con su equipo. Preguntado por el balance de victorias y derrotas y la racha del club, su continuidad al frente del UCAM, Sito ha dicho que "siempre estamos pendientes de los resultados que conseguimos. Se puede hablar con normalidad, la posición de entrenador es cambiante en los últimos cinco o diez años. Me gusta fijarme en otros equipos en la situación similar para aprender, sobre todo a nivel emocional. Yo estoy ahora en una situación complicada, me voy de la pista expulsado esta temporada y parece que en vez de animar al UCAM, animaban a Sito, y meses después te planteas la continuidad del entrenador. La experiencia que me da en este nivel me ha enseñado que esto puede pasar en cualquier momento. Dentro de impregnar mi positivismo, también lo he hecho en el club".