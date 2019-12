La Policía busca a un hombre por encerrar y agredir a la mujer que lo había acogido en Molina de Segura

No está claro que sea un caso de violencia de género, insiste la Policía Nacional, que señala que se está buscando a un hombre por agredir y encerrar a una mujer en Molina de Segura. El presunto agresor estuvo preso y salió de la cárcel hace unos meses.

Según fuentes policiales, no está claro que entre ambos existiera una relación, y todo apunta a que el presunto agresor, al que se busca, había sido acogido por la víctima en su casa.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia informa de que ha recibido una llamada a las 16:27h. en la que pedía la presencia de los bomberos para proceder al rescate de una mujer que ha sufrido una agresión y se encontraba en el interior de la vivienda atrapada.

El suceso se ha producido en la C/Blasco Ibáñez en Molina de Segura.

Al lugar se han desplazado varias dotaciones de Policía Nacional, además de bomberos y sanitarios.

El jefe de la guardia de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia ha movilizado efectivos pertenecientes al parque de Molina de Segura, 3 bomberos y sargento al mando así como un vehículo jefatura y un camión autobomba.

El Coordinador Médico de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ha movilizado una ambulancia del Servicio de Urgencias.

Los bomberos han derribado la puerta y los sanitarios de la ambulancia del SUAP han atendido a la herida in situ. Además, han solicitado una ambulancia no asistencial para proceder al traslado de la mujer al Hospital Morales Meseguer de Murcia. No presenta heridas graves, según fuentes de los servicios de emergencias.