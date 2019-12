O alcalde, os presidentes, adestradores.. Todos rendidos ao partidazo do Bergan

Como non podía ser de otra forma, Radio Nordés involucrouse de pleno na histórica xornada que se viviu no estadio de Riazor para ver o encontro entre Bergantiños e Sevilla. Cunha retransmisión en directo dende as 17:40 ás 20, e coa participación de numerosas autoridades ao longo da tarde.

Todo, para vivir un histórico encontro que amosou a un máis que digno Bergantiños que a piques estivo de empatar con todo un tres veces campión de Europa nesta década. O alcalde, o presidente da Federación Galega, o adestrador da selección, todos eles declaraban marchar moi orgullosos para casa no mesmo palco de autoridades.

Ao día seguinte, no Ser Deportivos Nordés, pasamos todo o programa repasando a histórica eliminatoria e cada un dos seus detalles. Falamos co presidente, Chano Calvo e co dianteiro ao que tan pouco lle faltou para marcar o 1-1, Jorge Cano. E recuperamos tamén as roldas de prensa dos dous adestradores.