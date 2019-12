La DGT prevé 300.000 desplazamientos en La Rioja esta Navidad

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes a las 16 horas la operación especial de tráfico con motivo de las fiestas navideñas, que se prolongará hasta las 24 horas del 6 de enero. La previsión es que, en el caso de La Rioja, se contabilicen unos 300.000 desplazamientos en este período.

Las horas de mayor intensidad de tráfico la primera fase de la Operación Especial, "Navidad", que se abre este viernes 20 de diciembre, desde las 16 a las 22 horas; el sábado, 21 de diciembre, desde las 9 a las 14 horas; el lunes, 23 de diciembre, desde las 16 a las 22 horas; el martes, 24 de diciembre, desde las 9 a las 14 horas; y el miércoles, 25 de diciembre, desde las 16 a las 22 horas.

MEDIDAS ESPECIALES.

Se podrán realizar las pruebas deportivas de acuerdo con los criterios contemplados en la Instrucción 04/TV/42, restringiéndose su celebración en las franjas horarias y días de mayor intensidad de circulación.

Se aplicará la suspensión de obras genérica de los fines de semana y festivos (desde las 13 horas de los viernes o vísperas de festivo, hasta las 24 horas de los domingos o festivos), que afecten a la plataforma de circulación, no a su zona influencia.

En lo que se refiere a la vigilancia, se dispondrá de los efectivos necesarios de las Fuerzas de Vigilancia de la ATGC, así como del personal de los Centros de Gestión de Tráfico y Patrullas de Helicópteros.

En la Operación Navidad 2018-2019, en el periodo transcurrido desde las 15 horas del viernes 21 de diciembre de 2018 hasta las 24 horas del domingo 6 de enero de 2019 (17 días), se registraron en La Rioja seis accidentes con víctimas, en los que se produjeron un herido grave y siete leves.

RECOMENDACIONES.

Informarse, antes de emprender el viaje, sobre la situación de las carreteras y las condiciones medioambientales. Tener el coche en perfecto estado. Revisar frenos, cristales limpios, luces (ver y ser vistos), los neumáticos en buen estado y con la presión adecuada, etc.., antes de salir.

Programar el viaje con antelación, evitar la conducción nocturna y los días y horas de desplazamientos masivos. Conducción sosegada. Durante el viaje deben realizarse descansos cada dos horas aproximadamente. La desatención en la conducción es el principal factor desencadenante de accidentes graves.

Más vale llegar tarde, que no llegar. Paciencia en las retenciones. No tratar de ir adelantando a todos los vehículos de la caravana. Salir con suficiente tiempo de antelación, teniendo asumido el que se va a perder en la carretera, por aglomeraciones, etc.

Velocidad moderada. No intentar recuperar el tiempo perdido en las retenciones. Guardar distancia de seguridad. Previendo un posible frenazo del que va delante. Extremar medidas de seguridad. Cinturón, casco en motocicletas... (Seguridad Pasiva).

Recordar que una comida copiosa puede producir somnolencia. Ser frugales si hay que conducir. No bajar la guardia en los últimos kilómetros. El viaje termina cuando se aparca y se para el coche. ¡Ni un metro antes! Al volante, ni una sola gota de alcohol.