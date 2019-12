Aperribay invita al pueblo de Becerril a un partido de Anoeta

Becerril y San Sebastián han quedado hermanadas para siempre... por un simple partido de fútbol. Una eliminatoria de Copa del Rey más concretamente. Y eso que terminó con un resultado escandaloso, 0-8 a favor de la Real Sociedad, que lograba así la mayor goleada de su historia a domicilio. Aunque para ser más concretos hay que decir que es por un gesto, un detalle que habla por sí solo de los lazos que han estrechado ambos clubes: Jokin Aperribay, presidente txuri-urdin invitó a todo el pueblo de Becerril a ver un partido en el Reale Arena de la Real Sociedad.

La curiosa invitación la ha explicado el presiente del Club Deportivo Becerril, Juan Antonio Redondo, en Radio San Sebastián, en el programa SER Deportivos Gipuzkoa. “Tienen ustedes un gran presidente, una persona maravillosa. Antes del partido me dijo que invitaba a todo el club a Anoeta a ver un partido de la Real. Bueno a todas las personas del club y también a toda la gente del pueblo”. “¿Qué me dice?”, le espeta el presentador. “Sí, sí. Así nos lo dijo, y la promesa la hizo delante del alcalde del pueblo, estaba también el alcalde”, continúa con tono jocoso Redondo.

A partir de ahí, se trata de buscar una fecha para poder acudir en 2020 a Anoeta. “Claro, es que nosotros en tercera ya tenemos el calendario ya cerrado y muy ajustado, y nos comentó que buscáramos un fin de semana que nos cuadrará bien para ir a San Sebastián a ver un partido de la Real. Ellos se encargan de todo, me dijo. A los jugadores y directivos nos paga el autobús, la entrada y hasta nos invitan a comer. Y para el resto del pueblo que se quiera apuntaré invita el viaje de Ida y vuelta y la entrada al partido”, sigue explicando Redondo, que desvela que ya están buscando una fecha. “Es lo primero que hice al entrar en vestuario para decírselo a los jugadores. Imagínense aplausos y alegría de todos. Pero yo rápido pregunté a algún directivo si había grabado la conversación, porque no me lo acababa de creer”.

Y eso que la Real le metió ocho goles en una goleada de escándalo. “A mi no me pareció algo malo, ni una falta de respeto. Me hubiera parecido peor que marcaran tres goles y se dedicaran a sestear. Eso sí que no me hubiera gustado. Nosotros jugamos al 120% durante media hora y eso es lo que duró el partido, luego ya se impuso la diferencia que hay entre ambos clubes”, dice Redondo, que no ocultaba su agradecimiento a la Real por el trato. “Son ustedes muy grandes, fíjense lo grandes que son que nos han hecho felices por un día”. En las oficinas de Anoeta tendrán que empezar a echar cuentas para ver cuántos autobuses necesitan para traer a Becerril a San Sebastián. Harían falta unos diez autobuses como se apunten todos los vecinos del pueblo. Pero ni aún así llenarían, por ejemplo, toda la grada Aitor Zabaleta.