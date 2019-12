El PP aprovecha la auditoría de urbanismo para considerar como "un desastre" la gestión del PSOE

El PP municipal ha manifestado mediante un comunicado que el resultado de la auditoría operativa de Urbanismo es "devastador y un reflejo de la forma de gestionar del partido socialista desde que se puso al frente del Ayuntamiento de Segovia". Además, la auditoría viene a avalar, según el portavoz popular, Pablo Pérez, lo que lleva años denunciando su formación: "falta de medios en Urbanismo tanto a nivel personal como material, poca agilidad en la tramitación, expedientes que se alargan en el tiempo, unos sistemas obsoletos y unos presupuestos que se han ido incrementando con base en una previsiones de enajenación de terrenos que no se han producido, entre otras muchas cosas".

Los populares han señalado que "no es normal" que en pleno siglo XXI, el área de Urbanismo de Segovia "no tenga sistemas informáticos adecuados, que no cuente con expertos jurídicos en la materia o con algo tan básico y tan importante a la vez, como pueden ser, sistemas automáticos de lucha contra incendios".

El PP municipal ha anunciado la petición de un informe actualizado de cómo están los expedientes de Urbanismo activos en estos momentos, cúando se iniciaron, quienes son los responsables y cuánto tiempo están tardando en resolverse. “El equipo de Clara Luquero puede decir que ya están solucionando los problemas pero queremos saber si se está notando, ya que se necesita que Urbanismo funcione de manera ágil y eficaz, algo que hasta ahora no es así. El desastre reinante en Urbanismo no puede continuar”.