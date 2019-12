Ciudadanos denuncia a Francisco Guarido por un posible delito electoral

El representante de Ciudadanos ante la Junta Electoral Provincial, Joaquín Martín Carretero, presentaba una denuncia el pasado 10 de noviembre contra el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, al que denomina como "militante de la agrupación Unidas Podemos", por un supuesto delito electoral. El objeto de la acción planteada por el representante de la formación naranja es el comentario del alcalde de Zamora en la red social Facebook con motivo de las últimas elecciones generales :

Post de la cuenta de facebook de Francisco Guarido objeto de la denuncia / Facebook

STALINGRADO, ENTRE LA RECREACIÓN Y LOS HOTELES LLENOS - "El tiempo no acompañó, pero Zamora se llenó de gente para ver la segunda recreación de la Batalla de Stalingrado. Sin duda estaba en el aire una referencia del pasado: no volver a repetir la historia, no volver a dar alas al fascismo, no tropezar en la misma piedra otra vez. Los comunistas pararon el avance del nazismo; hoy son los ciudadanos con su voto los que deben parar la intolerancia, el autoritarismo y la xenofobia; o sea parar a los fachas."

En la denuncia, el representante de Ciudadanos cita una noticia de la edición digital del diario La Opinión-El Correo de Zamora en la que asegura que en el post escrito por Guarido se pide el voto para Unidas Podemos y que se alude “a los partidos que no concuerdan con su ideología, a los que califica como fachas”, algo que atenta, según el relato del denunciante, contra el artículo 144 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y tipificado como delito de propaganda electoral.

El Juzgado de Guardia, tras desentenderse la Junta Electoral de la denuncia, se ha hecho cargo de las diligencias en cuya declaración Joaquín Martín Carretero asegura que Guarido “pide el voto a favor de un partido y en contra de otro”, algo que el denunciante considera grave porque “hace uso de un acto financiado por todos los zamoranos” para “plantear un debate entre la España republicana y la franquista”.

En un comunicado remitido a esta redacción, Francisco Guarido asegura que ha requerido a Francisco Requejo, máximo representante de Ciudadanos en la provincia de Zamora como presidente de la actual gestora de esta formación política para que éste ratifíquela acción judicial emprendida por el representante legal de este partido ante la Junta Electoral.

En opinión de Guarido en este comentario en la red social Facebook no ha pedido el voto para ningún partido político, y mucho menos para un Partido Comunista que no se presenta a las elecciones, sino que solamente ha emitido una opinión en la que instaba a los ciudadanos a para con su voto la xenofobia y el racismo, “o sea parar a los fachas”.

Emitir una opinión no puede ser objeto de delito sino que es un derecho que amparan la democracia y la Constitución Española, según el alcalde de Zamora, que afirma que esta denuncia “le hace el juego a la ultraderecha de Vox y desacredita a Ciudadanos Zamora ante toda España”.