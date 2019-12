Sobreseída la querella por la campaña "Así no, Benjamín"

La Audiencia provincial de Cuenca ha dictado un auto de sobreseimiento de la querella criminal entablada por el expresidente de la Diputación, Benjamín Prieto, contra 13 bomberos por calumnias, según ha informado el sindicato CCOO. La querella se interpuso por la campaña puesta en marcha por los bomberos difundida a través de un vídeo en redes sociales e internet con el lema “así no, Benjamín”, donde varios bomberos se manifestaban en contra del procedimiento de despido de un compañero.

El auto, frente al que no cabe recurso alguno, establece que, en el proceder de los bomberos, no sólo no hubo conducta delictiva alguna, sino que no se emplearon ni expresiones vejatorias ni imputaciones que excedan de los límites de la libertad de expresión. CCOO valora el pronunciamiento de la Audiencia, y pide que retiren de forma inmediata los expedientes disciplinarios abiertos a estos trabajadores en el seno de la Diputación

Estas fuentes señalan que la resolución judicial coincide con la aparición de un video, grabado en la pasada edición de Fitur, en el que Benjamín Prieto se manifiesta con contenidos que podrían tildarse de insultantes, hacia un colectivo de persona por sus ideas políticas.