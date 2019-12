Villancico y carta a... la alcaldesa de Getafe y al Barça

El Getafe C.F. ha vivido este jueves su particular día de Navidad con la presentación del tradicional villancico y el discurso del presidente Ángel Torres.

En el caso de la canción, en esta ocasión contó con la colaboración del grupo MovieRock que compuso la canción 'Voy a Getafe en Navidad'.

Contaron con la inestimable y apasionada colaboración de varios componentes de la plantilla de Pepe Bordalás como Marc Cucurella, Nemanja Maksimovic o Jaime Mata.

Algo más lejos de lo festivo, la tradicional copa navideña del club sirvió para que el presidente repasara algunos de los asuntos de actualidad del club.

Así, Ángel Torres anunció que tiene pendiente una conversación con el F.C. Barcelona para la posible cesión de Carlos Aleñá, que vendría a cubrir la baja de Markel Bergara, quien podría retirarse del fútbol.

📹 El Presidente del Getafe CF hace balance del año en el cóctel navideño del Club Azulónhttps://t.co/elgMmXiaOr — Getafe C.F. (@GetafeCF) December 19, 2019

"Hablaré para ver la posibilidad porque no sé si el chico se quedará allí. Carlos Aleñá me gusta, ya le quise hace dos años y podría suplir una ficha si se va alguien", dijo.

Además también aprovechó para insistir en la compra del Coliseum al ayuntamiento. Así se lo transmitió a la alcaldesa, Sara Hernández, y al resto de concejales presentes.

"Ahora que podemos, hemos dicho que si quieren nos vendan las instalaciones y las compramos. El ayuntamiento y los habitantes de Getafe no tienen por qué pagar la carga de los catorce o quince mil que vienen", señaló. "Quiero que sean conscientes que el fútbol es muy bonito y que hay ciudades más importantes que querrían tener un equipo en Primera, pero también sé las dificultades que hay. Me ha dicho la UEFA que si queremos jugar en el Coliseum hay que hacer reformas y no las vamos a hacer en algo que no sea nuestro. El gobierno municipal está colaborando pero no deciden solos, porque también hay una oposición", concluyó Torres.