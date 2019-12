Las tarjetas municipales de transporte de Parla dejarán de funcionar en enero

Ya el año pasado hubo problemas con la tarjeta de transporte urbano del Ayuntamiento de Parla por una avería informática y en esta ocasión, directamente, se ha anunciado su supresión. Una tarjeta que permite a mayores y personas con discapacidad utilizar los autobuses urbanos y el tranvía por un bajo precio anual. Pero el Consorcio Regional de Transportes ha informado al Ayuntamiento de que ya no tendrán validez.

Según la carta remitida al alcalde, Ramón Jurado, la Cámara de Cuentas exige que el Consorcio no acepte “aquellas validaciones manuales que no dejan registro en el sistema”. Jurado asegura que es una decisión “unilateral” que ni siquiera tiene en cuenta las opciones que estaba analizando el consistorio para poner en marcha nuevas máquinas expendedoras. La alternativa, no obstante, es esperar a que en 2023 el abono transporte para mayores de 65 años sea gratuito.

Por su parte el portavoz del PP, José Manuel Zarzoso, cree que la responsabilidad de dejar a 8.000 personas sin tarjeta es del Gobierno local por “un problema con la empresa de autobuses” a pesar de que en mayo el Gobierno local, en manos entonces del PP, “dejó elaborado un pliego para que no se dejara de dar este servicio”. También avanza posibles reclamaciones económicas contra el Ayuntamiento.