Urkullu admite que la condena del caso De Miguel "empaña" la trayectoria del PNV

Ante medio millar de invitados, el lehendakari Iñigo Urkullu ha admitido que la condena por la trama corrupta liderada por Alfredo de Miguel "empaña la trayectoria" del PNV.

Urkullu se ha referido a esta cuestión durante su mensaje en la tradicional recepción a la sociedad vasca con motivo de la Navidad, para reiterar su rechazo y pedir disculpas por el "aprovechamiento que, de su condición de cargos públicos, hicieron de forma indebida y a título particular" los condenados en estas causa.

"Estas personas tuvieron una actuación contraria a los valores y el compromiso ético que defiendo y que empaña la trayectoria del partido al que pertenezco" ha lamentado.

No obstante, el lehendakari ha defendido que la trama corrupta "no se benefició a ningún actor político y que fueron conductas desviadas que no intervinieron en la actividad política".

En este contexto, ha refirmado su compromiso con "la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la ética política" y ha revindicado la "capacidad autocrítica" que ha hecho extensible a "la respuesta tardía a las víctimas del terrorismo", la "lentitud" en la respuesta a las personas más débiles, ante las "dificultades" del modelo educativo y el presunto fraude en las oposiciones de Osakidetza.

En materia de autogobierno, Urkullu ha dicho que para su actualización y profundización "la clave es ensamblar la capacidad de decidir y la obligación de pactar". Para ello, ha alentado un acuerdo "amplio e integrador" que tenga "viabilidad institucional y jurídica".

Sobre las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, el lehendakari ha apostado por favorecer un contexto político de "certidumbre y estabilidad, tanto en Euskadi como en España, por lo que ha dicho que no comparte "las posturas que empujan a un entorno de confrontación, crispación e ingobernabilidad".

Asimismo, ha rechazado "el recurso fácil a judicializar los conflictos políticos". "La "función de la política es resolver problemas, no crearlos" ha concluido.