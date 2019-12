Carmen Calvo: "Entre diferentes, debemos encontrar una solución para España"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, asistió en Córdoba al Comité Provincial de su partido y no dejó pasar la oportunidad de referirse a la actualidad política, que pasa, irremediablemente, por las negociaciones para confomar Gobierno en las próximas semanas.

Con una mirada puesta en el Comité de Esquerra Republicana, la vicepresidenta insistió en que se debe llegar a un acuerdo lo antes posible, tras muchos meses con un Gobierno en funciones y muchos asuntos por resolver. "Ahora lo importante es que debemos ir lo más ágilmente posible para encontrar una investidura pronto. Debemos afrontar la situación de Cataluña con principios democráticos y con retos de la política. Nosotros sabemos cuáles son los postulados del independentismo, ellos saben los nuestros muy contrarios a eso. Pero entre diferentes debemos encontrar una solución para Cataluña. Como Gobierno en funciones, estamos soportando y administrando una herencia del Partido Popular. Durante años abandonaron las vías de la política para que Cataluña cogiera la deriva que finalmente tomó. Para que la política estuviera en las sentencia. Ahora el PP se siente al margen de cualqueir responsablidad por España. Nosotros no entedemos otra vía que no sea sentarnos a hablar y acordar en los marcos que los principios del marco democrático nos permite", afirmó Carmen Calvo, quien insistió en que "tiene que haber investidura, Hemos ganado dos veces las elecciones de forma rotunda, pero no podemos hacerlo en solitario porque no han dado las urnas, pero sí acordando con otros un gobierno progresista. España necesita que el Gobierno esté a plenas funciones porque hay muchas cosas pendientes. Eso lo sabe todo el mundo menos las derechas. Esta situación urge y nosotros estamos a eso", aseguró la vicepresidenta.

Carmen Calvo pertenece a la agrupación local del PSOE de Cabra, su localidad natal. A su llegada al Comité provincial quiso tener unas palabras de agradecimiento como resumen de este año que está a punto de terminar. "Es un año de agradecimiento. Hemos ganado cinco veces las elecciones este año. Nos sentimos muy agradecidos. Nos da mucha energía y claridad de lo que queremos hacer en este país: Mejorar y fortalecer el estado del bienestar, reforzar nuestra democracia frente a quienes quieren debilitar los valores constitucionales y restituir todos los daños que la crisis ha provocado en las clases trabajadoras y en quienes más padecen los rigores de vidas injustas. Si siempre hemos sido necesarios, ahora somos urgentes en todas las instituciones para sostener un gran país. Las derechas han aprovechados las crisis para recortar igualdad por todos los lados. Siempre ponen en cuestión la solidaridad y frente a eso, siempre estaremos los socialistas desde cualquier rincón de España y desde mi provincia", concluyó Calvo