Los sindicatos piden que las bajas en hospitales se cubran rápido este invierno

Los sindicatos piden que las bajas en hospitales se cubran con celeridad este invierno. Mañana empieza esta estación en la que son típicos los picos de afluencia en urgencias a causa de la gripe. Desde UGT recuerdan que las plantillas están justas, y que es muy importante que en cuanto haya los primeros incrementos de actividad, se contrate inmediatamente a más personal. En SATSE celebran que este año ha habido más previsión en Son Llàtzer.

Los representantes de los trabajadores sanitarios coinciden en que, de momento, no hay grandes colapsos en los hospitales. Aurora López, representante de UGT, destaca que, justo en el momento en el que se incrementen las visitas en urgencias, habrá que contratar a más personal. López afirma que el personal es muy justo y lamenta que, desde hace años, las bajas no se cubren con suficiente celeridad: "Si no contratan en el momento en el que hay una baja, esto es un sobretrabajo para el resto de compañeros del servicio. Y por desgracia, esto se da".

Por su parte, Isabel Horrach, delegada del sindicato de enfermería Satse en Son Llàtzer, celebra que este año las contrataciones se han anticipado a los grandes picos de actividad. La planta de contingencias de este hospital se tuvo que abrir el lunes pasado. El proceso fue más ágil porque el personal necesario ya estaba contratado con anterioridad. Horrach destaca que esto se trata de algo extraordinario en comparación con otros años.

Horrach recuerda que, ante enfermedades como la gripe, es recomendable ir al centro de salud antes que a las urgencias del hospital: "Si se complica el médico de cabecera le derivará al hospital. Así evitaríamos que se colapsasen las urgencias de los hospitales".

