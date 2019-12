El SUP pregunta al Portal de Transparencia sobre el plus de 22.000 euros

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha hecho una solicitud al Portal de Transparencia del Gobierno central acerca del polémico plus de 22.000 euros que cobran los altos cargos del Govern que no residen en Mallorca. En concreto, el SUP ha pedido información sobre qué cargos perciben esta cantidad y bajo qué amparo legal.

El escrito presentado por el sindicato también pide documentación en la que figure la justificación de estos ingresos. Pavón se muestra indignado al comparar las retribuciones de los altos cargos con los 68 euros al mes que cobran los Policías en Mallorca como indemnización por residencia.