Xabi Alonso: "Esta Real me transmite buenas sensaciones"

Xabi Alonso sigue dando pasos firmes como entrenador. Tras dejar la estructura del fútbol base del Real Madrid, ahora lidera con pies de plomo al filial de la Real Sociedad, el club en el que se formó y creció como jugador. Este sábado pisará por primera vez el banquillo del Reale Arena porque la entidad txuri-urdin ha querido que el mini Derbi Vasco de Segunda B se juegue en el estadio donde habitualmente disputa sus partidos el primer equipo. Muchos vaticinan que será la primera de muchas veces, porque en el futuro todos le ven dirigiendo a la Real en Primera. El tolosarra, de momento, guarda un prudente silencio sobre eso y valora con mucho respeto el trabajo de Imanol Alguacil. “Primero, el equipo transmite que están haciendo las cosas bien, tiene mucho sentido todo lo que se plasma en el campo con lo que hacen y tienen en la cabeza los tecnicos. Y los jugadores están bastante enfocados hacia donde quieren ir. Imanol es el que tiene que liderar esas ideas transmitirlas y exigirlas y tener al equipo comprometido con el club y que cada partido cuente, como hicieron en la Copa”, señala en Zubieta Xabi Alonso.

La experiencia le dice al tolosarra que la Real está encaminada a clasificarse para jugar en Europa la próxima temporada. “Yo creo que tiene jugadores, equipo y la dinámica generada con todos los signos para hacer una gran temporada. No hay que limitar los objetivos, y por juego y rendimiento pueden optar a cosas muy importantes. A mí es un equipo que me transmite buenas sensaciones. Colo aficionado, no como entrenador, me apetece e ver al equipo por como compiten”, señala Xabi Alonso, muy ilusionado por vivir desde abajo un partido en Anoeta ya sin pistas de atletismo. Él sólo pudo jugar cuando las gradas estaban más lejos. “Significa mucho. Sentirte reconocible dentro de lo que es tu casa y sentirte a gusto. Y Anoeta es ahora un poco eso para todo el mundo. Se está creando un ambiente y una atmósfera especial y coló jugador si que cambia mucho la perspectiva y las distancia. Es algo especial”. Será su primera vez en un banquillo de un campo de Primera, y en una es el de su casa. “Para todo las primeras veces siempre te marcan y estoy en esta fase de poder ver cosas, porque va a ser la primera vez que me sentaré en la banda y sentir el apoyo de Anoeta. Pero lo importante son ellos, y luego que yo les pueda ayudar”.

Alonso tiene al ‘Sanse’ tercero en la clasificación del grupo II de Segunda B, en puestos de playoff, Iva situación que ni él mismo se esperaba. “Cuando llegamos aquí no estábamos seguros de dónde nos iba a poner la competición, y lo importante es que hemos encontrado una manera de sentirnos cómodos, en el camino nos encontramos difícil mitades que podemos superar, y el efecto que yo pueda tener es el di a día lo que vas alimentando. Lo importante es que yo siento la conexión con ellos”. Porque el tolosarra siente que todavía tiene mucho por delante para sentirse entrenador del todo. “Es una fase de crecimiento personal día a día, aprendo mucho de ellos, de lo que les he aportado en positivo y tener la suerte de que las condiciones son las idóneas, eso nos hace poder seguir creciendo, y siento que ellos están creciendo desde que he venido, y yo he aprendido mucho con ellos, me siento cómodo, pero queda mucho. Estoy ya en otra fase como entrenador a cuando llegue aquí”.