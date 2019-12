Se rozó la proeza (87-84)

El Club Baloncesto Zamora Innova Chef ha rozado la proeza de batir al líder, Tizona, en Burgos, un equipo que no ha perdido ningún partido esta temporada en casa, que llevaba cinco victorias consecutivas, y hacerlo con tan solo 7 jugadores.

Ya en la previa se anunció que Ryan Nicholas no jugaría, ya que no se había recuperado de los problemas que le impidieron jugar ante Algeciras, y que probablemente tampoco lo haría (y no lo ha hecho) Javi Beltrán, que se produjo una luxación de hombro en el partido frente a los andaluces. Si a eso se suma que Walter Cabral fue baja de última hora, y que Gabi Román sigue recuperándose tras pasar por quirófano, las cuentas quedan claras: Saulo Hernández solo contó con 7 jugadores, dado que el joven base Alberto Jarrillo, fichado horas antes del Calviá de liga EBA no llegó a debutar.

Pese a todo ello, el equipo zamorano salió sin complejos, y acabó por delante el primer cuarto 21-31, aunque Burgos remontó antes del descanso (52-47). Lejos de rendirse, aunque ya con las fuerzas muy justas, volvieron a tomar el mando en el tercer cuarto (69-70), para caer de la forma más dolorosa: fallando un triple en el último instante que hubiera forzado la prórroga. Posiblemente por la mente de muchos pasó ese otro triple que cerró la temporada pasada, y que impidió que el CB Zamora jugara el play-off de ascenso.

Bryce Canda fue el máximo anotador con 24 puntos, si bien su porcentaje de tiro no fue bueno, especialmente en tiros de dos (6 de 15), estando algo más entonado en triples (4 de 8). El más valorado fue Libroia, con 17 (13 puntos, 5 rebotes).

Acaba así el año para el CB Zamora, con un balance de 7 victorias y 8 derrotas, quinto en la tabla (jugaría por el ascenso y no por la permanencia), si bien igualado con Rioja Vega de Logroño (que también superaría el corte) y Algeciras (que no lo lograría).

La vuelta a la competición será el sábado, 4 de enero, recibiendo en el Ángel Nieto a Zornotza , colista, con 5 victorias, la última lograda hoy mismo ante Morón. En la ida, quinta jornada, el CB Zamora se impuso 75-78