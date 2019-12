El Hércules cierra 2019 con una victoria balsámica en Tarragona (0-2)

El Hércules cierra 2019 con una victoria de oro en Tarragona ante el Nástic (0-2). Los alicantinos suman los tres puntos ante un rival directo por la permanencia y se marchan al parón navideño con una inyección de confianza.

El conjunto de Mir no realizó un buen inicio de partido. Tuvo muchos problemas para conseguir la posesión del balón y para llegar con peligro a la portería defendida por Bernabé. El Nástic tampoco generaba situaciones de ataque pero controlaba el encuentro sin mayores problemas. De hecho, en una jugada de estrategia al cuarto de hora pudo llegar el primer tanto del partido. Seligrat diseñó una acción ensayada que dejó a Jonathan Pereira solo delante de Falcón pero el guardameta gaditano consiguió despejar a corner el lanzamiento del delantero del Nastic.

El conjunto catalán dominaba el partido buscando su momento para adelantarse en el luminoso. Bonilla sorprendió a Falcón con un centro chut que se envenenó y que pudo ser el 1-0. El balón parado seguía siendo una amenaza para un Hércules con muchos problemas para conectar varios pases seguidos. Pereira tuvo en el 34' otra buena oportunidad para estenar el marcador pero su disparo fue rechazado por Teo Quintero.

La primera vez que el Hércules dio tres pases seguidos consiguió marcar gol. Nani puso un centro al segundo palo que remató solo con pierna izquierda Borja Martínez para poner el 0-1 (minuto 37). El gol dio alas al equipo de Vicente Mir, que se sintió mucho más cómodo sobre el terreno de juego del Nou Estadi de Tarragona. De hecho, tuvo opciones de conseguir el segundo. Primero lo intentó Nani con un disparo de fuera del área que rechazó Bernabé y luego en una contra Borja no llegó a rematar tras un pase defectuoso de Moha.

Tras la reanudación, el Hércules siguió con la misma actitud que en los últimos minutos de la primera parte. Álvaro Pérez dio otro aviso al Nástic tras rematar un saque de esquina que se marchó desviado por poco. El partido entró en una fase en la que no pasó nada sobre el terreno de juego. Los alicantinos seguían sin pasar apuros buscando alguna contra para anotar el segundo. Seligrat lo intentó con Amang, que tuvo dos buenas acciones que atrapó sin problemas Falcón.

A pesar de la poca presencia en ataque del Nástic, el Hércules necesitaba marcar el segundo gol para respirar tranquilo. En una acción de contragolpe, Moha Traoré puso en aprietos a Bernabé con un disparo que despejó el guardameta de los locales. Y en el 75' se pudo acabar el partido. Carlos Martínez anotó de cabeza tras una falta botada por Borja pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego. El 10 del Hércules tuvo que abandonar el terreno de juego tras llevarse un fuerte golpe. En su lugar entró Alejandro Alfaro. Antes había entrado Pedro Torres por Diego Benito.

El Nástic lo intentaba mediante balones colgados al área que no encontraban rematador mientras que el Hércules salía de nuevo a la contra con peligro. Los de Mir pudieron sentenciar el partido con una doble ocasión de Pedro Torres y de Moha pero Bernabé consiguió sacar ambos lanzamientos.

El partido entró en un tiempo de descuento eterno ya que se perdieron muchos minutos por los cambios y atenciones médicas a jugadores del Hércules. El Nástic tuvo la última en un saque de esquina, subieron todos los jugadores incluido el guardameta y el Hércules montó el contraataque. Moha avanzó metros por banda derecha, cedió para un Rulo que acababa de entrar al terreno de juego y éste definió a las mil maravillas para marcar el 0-2 definitivo (0-2, minuto 99).

Con este triunfo, el Hércules sigue en puestos de descenso con 16 puntos pero recorta distancias con sus rivales. Ahora se queda a tres puntos de la promoción de descenso y a cuatro de la permanencia. Los blanquiazules se marchan de vacaciones navideñas y volverán al trabajo el lunes 30 para preparar el próximo partido de Liga que será el sábado 4 de enero ante el Ejea en el Rico Pérez.

En sala de prensa, Vicente Mir resaltaba la importancia del triunfo. "El equipo necesitaba una victoria. Nos viene muy bien. Los jugadores han trabajado mucho, hemos generado muchas cosas buenas. Me voy contento, aunque los primeros 20 minutos no me gustó el equipo".