Miguel Santalices, sobre el cierre del paritorio de Verín: "Nos faltó pedagogía"

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, considera que “nos faltó un poco de pedagogía” a la hora de explicar los motivos del cierre del paritorio del Hospital de Verín, donde era necesario “comunicar que, en un asunto tan delicado, tenemos que garantizar por encima de todo la seguridad de los pacientes”.

“La gente tiene que saber que lo que se le está ofertando es una cosa absolutamente segura y eso nosotros tenemos que saber explicarlo y comentárselo a la gente, a los pacientes”, aseguró en una entrevista en la Cadena SER, que se puede escuchar aquí.



Santalices —médico y diputado por Ourense— evitó aclarar si en este debate estaba con la Xunta, partidaria del cierre, o con el presidente provincial de su partido, Manuel Baltar, quien defiende la continuidad del servicio. “Estoy, por encima de todo, por la seguridad de los pacientes. Yo fui gerente de tres hospitales y sé muy bien lo que supone. En este caso, garantizar la seguridad tanto de una madre como de un hijo y esto no es evidentemente fácil”.

Es ahí, en la seguridad, donde “hay que centrar el tema” y por eso considera “un error” tratar de centrarlo “en un espectáculo parlamentario, que no se cumplió”. Recuerda que el PP presentó una enmienda que respaldaba la reapertura cuando el centro contase con pediatras, algo que ahora no sucede.

“El presidente de la Xunta habló de una situación puntual donde hay un problema en la cobertura de la asistencia pediátrica y no se puede garantizar una seguridad”, algo en lo que “estamos de acuerdo todos: el presidente, yo y cualquier persona con sentido común”. Por eso, una vez “se solvente” esa carencia está “seguro” de que se le dará “una solución”.

El argumento inicial para el cierre, la pérdida de pericia de los profesionales por la escasez de partos, no encontró el apoyo del presidente de la Cámara. “Los datos son evidentes, hay pocos partos”, pero“sobre la pericia no voy a decir que no la hay, que llevan haciendo partos muchos años y eso se adquiere también con el tiempo”.

Tras cerrar el año con sesiones “maratonianas” y con un “esfuerzo de concentración mental” del presidente “que a veces raya en lo sobrehumano”, Santalices ve “posible” la necesidad de reformar el funcionamiento de la Cámara, aunque no de inmediato. “El próximo período de sesiones no es el más adecuado, es el último de la legislatura, después vienen las elecciones” y eso lo hace “muy complejo”. “Es un asunto que se puede estudiar, pero para la próxima legislatura”.

Recordó que el gallego es “el Parlamento que más trabaja de España y el más barato”, además del más “eficiente, los que más producimos al menor coste”. Un trabajo que, pese a la mayoría absoluta del PP, deja “consensos”: “un 40% en pleno y más de un 60% en comisión en los textos resolutivos”.

“Igual lo que teníamos era que ordenar mejor ese tiempo” lo que “nos podría dar más capacidad de hacer alguna cosa con más tranquilidad y alcanzar, incluso, más consenso”.

Este año tan “convulso” que finaliza no provocó grandes tensiones, “las normales, pero no diría que fue un período de sesiones en el que el Parlamento destacase por estridencias”.