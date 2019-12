Antes del turrón, tostón

La fiesta navideña del Reino acabó en garrafón. La Cultural no encontró el camino para apuntarse la novena victoria seguida en un estadio al que le tomó la medida el mejor filial que lo pisó, el Osasuna B, seguramente el de menos nombre y el que dejó en blanco a los de Aira, que se fueron a la ducha sin rematar y prácticamente sin amenazar. Es noticia a tenor de los precedentes más cercanos donde el gol estaba asegurado, salvo hoy y por vez primera en el año que ya termina.

Iván González, de vuelta al once, ante el colegiado / CYD Leonesa

El técnico esperó por Leandro, aquejado de problemas físicos y que superó una última prueba sobre el césped, y empujó a Iván González al once sin necesidad de rodaje. El central madrileño es fijo esté como esté. Sin sacar nota porque acusó ciertos desajustes, mantuvo a raya a un rival presente cerca del área leonesa, aunque nadie como Rodas para responder a todos los intentos osasunistas. Más gigante que nunca. Una pista del rendimiento de una Cultural atascada.

Fue dominada en tramos amplios y cuando asomó al ataque se vio frenada. Una dejada de Dioni para el remate de Menudo al lateral de la red resultó escaso para toda una primera mitad en la que la espalda de Roberto Carlos se vio sacudida. El boliviano respondió con velocidad para rehacerse, pero jugó un partido defensivo, el que no ilumina sus virtudes atacantes. Pronto, Santafé, Javi Martínez y Oroz marcaron el desarrollo desde su ventaja en la medular, aunque también al filial le faltó creatividad y su mayor peligro vino de un disparo lejano de Mendes que detuvo Leandro.

La Cultural no estaba cómoda. Dos ejemplos: una peligrosa patada por detrás de Gudiño tras pérdida y el cara a cara de Kawaya con el árbitro cuando el belga se hartó de pequeños agarrones sin sanción. Un instante después de la tarjeta metió el pie en un balón dividido. En sendos lances Osasuna pidió airadamente las expulsiones. Fuente Martín se hizo el loco, como en buena parte del choque. Dejó descontentos a todos. Estuvo a la altura del partido.

Como en otros duelos, Endika le ganó al pulso a Menudo / CYD Leonesa

La habitual aceleración culturalista posterior al paso por los vestuarios esta vez no encontró el gol. No lo mereció. El campo pareció alargarse demasiado pronto y el cuadro rojo respondió con firmeza y ataques, pero Rodas taponó intentos de disparo como el de Oroz en buena posición. Lo intentaron Montes o Kawaya con disparos lejanos y desvíados y trató de arrancarlo Aira con los cambios. Dani Pichín puso al área el mejor centro del encuentro que superó a Iván Martínez y también a Dioni en su estirada. Sergio Benito encontró una pelota no blocada por el meta y originó un barullo no resuelto porque a Rodas no le desmerecieron Lizárraga o Herrando. También los laterales haciendo estériles los cambios de banda de los extremos locales, ninguno de los cuales gozó de inspiración.

La desazón por un gran final de año se instalaba en la grada a medida que el Osasuna jugaba en campo ajeno, en las cercanías del área, ganando todas las segundas jugadas...soñando con una ocasión que se le negó incluso con la aparición en el choque de su estilete Barbero, suplente por sorpresa. El duelo de goleadores resultó nulo porque Dioni volvió a ser un centrocampista más ante la espesura general que no halló remedio ni a la desesperada. Un tropiezo que no empaña el fantástico recorrido por el Reino en este año ya caduco (13 victorias y 6 empates) y que aumenta la desventaja con el liderato. La liga, hasta ahora, tiene color rojiblanco.

CULTURAL 0: Leandro; Aitor, Rodas, Iván González, Roberto Carlos; Montes, Sergio Marcos; Kawaya (Augusto, 85'), Menudo (Sergio Benito, 70'), Gudiño (Dani Pichín, 58'); Dioni.

OSASUNA B 0: Iván Martínez; Zabarte, Lizárraga, Herrando, Endika; Santafé (Aranguren, 58'), Javi Martínez; Calvillo (A. Gabriel, 73'), Oroz, Hualde; Mendes (Barbero, 63').

ÁRBITRO: Fuente Martín (Cantabria). Amonestó a Gudiño, Kawaya, Mendes, Zabarte, Javi Martínez y Aranguren.

INCIDENCIAS: Último choque del año en el Reino de León con 5786 espectadores en una de las mejores entradas del curso.