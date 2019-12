El Superdomingo en Pepe Rojo con las dos semifinales de la Copa del Rey 2019-20 se saldó con una mañana de rugby en estado puro, con emoción hasta el último suspiro de cada partido y con dos equipos que se jugarán el título en la final de Zamora del 26 de abril.

J. L. Rojí

Con unos 2.000 espectadores en la grada, auténticos héroes que desafiaron a la desapacible mañana de lluvia y viento, comenzó el primer envite. El Quesos Entrepinares ante Alcobendas. Los locales siempre han sido muy seguros y fuertes en su casa, pero este año los madrileños, actuales monarcas del torneo del KO, vienen pisando fuerte y lo demostraron poniendo los primeros puntos en el marcador muy pronto, en el minuto 5 con un ensayo de Guillermo que Transformó Linklater. Tocaba remar y el Quesos teníe el viento a favor, cuestión que a la postre fue determinante. Tras intercambiar pasos por palos Taibo y Linklater, el marcador se situaba en un 6-10 siempre favorable a los madrileños. Antes del descanso los locales ponían el 11-10 gracias a un ensayo de Pedro de la Lastra que rompía en velocidad y culminaba una buena jugada quesera, tal vez la única del partido. Al descaso esa escasa ventaja abría la puerta de la final, pero no fue suficiente. En la segunda mitad solo hubo un ensayo y fue para Alcobendas. Una mala patada que buscaba la touche por parte del Quesos, fue demasiado alta y el fuerte viento la metió en el campo, lo que propició la contra madrileña y el ensayo del inglés Jhon Semple que ya fue definitivo a pesar de que aún restaban más de 20 minutos para terminar el partido. El Quesos no supo como aprovechar ese último espacio y se quedó a las puertas de la final que sí jugará Alcobendas.

En el segundo envite, ya con el césped bastante irregular, pero mostrando que se puede tener un verde en condiciones a pesar de los elementos, El Salvador se medía a un correoso Barcelona, al que le gusta el juego ágil y a la mano, pero que no encontró la respuesta en forma de seguridad. El Salvador supo aprovechar los errores del equipo blaugrana que empezó anotando primero con un ensayo no transformado de Ortiz en el minuto 16, 0-5; alarmas encendidas y más después de haber visto la primera semifinal. Hubo que esperar al 24' para ver una gran asistencia con el pie que culminó Fitzsimons para poner el 7-5. Antes del descanso Silverstorm El Salvador ponía tierra de por medio con un buen pick & go de la delantera que firmaba Víctor Sánchez y ponía el 12-5 en el minuto 37 y al descanso un apretado 12-8 tras paso por palos de Güemes.

En la reanudación tocaba sufrir, ya que el Barcelona nunca se rindió y con un ensayo de Velarde en el minuto 47 ponía la incertidumbre en la grada con el 12-15. Rust, visiblemente lesionado durante buena parte del partido, posó de nuevo el balón en la zona de marca catalana en el minuto 54 y luego no lograba transformar, pero devolvía la delantera en el marcador con el 17-15. La entrada de Nico Jurado en el minuto 60 fue clave, ya que su trabajo le dio un nuevo aire a El Salvador. Wozniak y el propio JUrado firmaron dos ensayos que cerraron el marcador del partido en la fase final y acabaron con las dudas para sentenciar un 31-20 que pone al conjunto colegial en la senda de un nuevo título, el que se luchará en el Ruta de la Plata el día 26 de abril y que tendrá al Alcobendas como rival.