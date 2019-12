Ni en el campo talismán

El Celta acaba el año en descenso y acumulando ya su octava jornada consecutiva en la zona de peligro y dando pocas sensaciones de ser capaz de reaccionar. Roger cambió de sistema y apostó por jugar en el Ciutat de Valencia con tres centrales y la primera parte el Celta consiguió su cometido.

Empezó adelantándose el Celta en el marcador. Doce minutos le hicieron falta al equipo, hoy dirigido por Roger García, para marcar el primer gol en el Ciutat de Valencia. Lo hacía Iago Aspas tras un saque de esquina, peinado por Araujo y que remató el delantero de Moaña para poner por delante al Celta y además para cerrar el 2019 como el mejor goleador nacional de La Liga (con 17 goles).

No tardó en reaccionar el Levante que se hizo con la posesión y consiguió encerrar al Celta y aunque los vigueses avisaron en alguna ocasión se fueron al descanso con el 0-1 inicial.

La remontada de los granotas llegó en la segunda mitad. El Celta que jugaba en un campo talismán, donde había ganado las últimas 6 temporadas, desapareció en la segunda parte del partido. El primero del Levante llegó en el minuto 60 y de las botas de Martí, que 10 minutos más tarde volvió para adelantar al Levante. El segundo gol dejó al Celta tocado y hundido y sin capacidad de reacción. La estocada final llegó ya en tiempo de descuento y en el 91 Borja Mayoral marcó el tercero.

El capitán del Celta expresó al final del partido su malestar "nos vamos mal, jodidos, dolidos. Hicimos una buena primera parte, apretando arriba. La segunda parte nos hemos metido atrás y el segundo gol nos ha hecho mucho daño" . Hugo Mallo reconoce que no está siendo un buen año pero que saldrán adelante "trabajando y estando unidos. Hemos sufrido este año y no nos han salido las cosas. La situación no es la idónea y tenemos que permanencer juntos".