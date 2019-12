El Centro Aragonés de Reus reparte 320 millones de euros del Gordo

El Centro Aragonés Cachirulo de Reus (Tarragona) ha repartido 80 series del número 26.590, el Gordo de la Lotería de Navidad de este año, que reservó en la administración de lotería de Salou (Tarragona) para dividirlo en participaciones de 5 euros entre sus asociados, que han sido agraciados con 320 millones de euros, y las han comprado muchos aragoneses emigrados a la zona, sobre todo, procedentes del Bajo Aragón.

Ese Centro Aragonés El Cachirulo de Reus ha llevado alegrías a muchas casas aragonesas. Lo cuenta David, uno de los socios del Centro Aragonés El Cachirulo de Reus, y uno de los agraciados con uno de los décimos premiados con 400.000 euros.

David nació ya en Reus, pero su familia había emigrado desde El Bajo Aragón. Así se ha enterado de que este sorteo lo recordará toda su vida. "Nos gusta ver el sorteo y justo ha caído el Gordo, me sonaba el número, he ido a mirar y, efectivamente, una alegría inmensa y a disfrutar del día". A partir de ahí, los nervios de casi no saber ni lo que llevaba.

Lo mismo le ha pasado a Mari Carmen. Nació en Andorra (Teruel), su marido es de Montalbán y ha sido durante años la profesora de de jota del Centro El Cachirulo. "Estoy en shock, no me lo creo, no me ha tocado nunca nada", reconoce.

Los dos han empezado ya a hacer planes. Mari Carmen lo tiene claro: "Lo primero que quiero hacer es un viaje con mis hijos y mi familia". David recurre a otro clásico: "Tapar agujeros y, si puede ser, un cambio de piso; tengo muchas cosas en la mente pero ahora quiero, de momento, tranquilizarme, respirar y mañana ir al trabajo con otra cara, otra felicidad y cuando acaben las navidades pues ya nos sentaremos a ver cómo administramos el dinero".

En total, el Centro Aragonés El Cachirulo de Reus ha repartido 320 millones de euros, que "se ha vendido por todas partes", remarca David porque "gente asociada se lo ha llevado a sus pueblos de Aragón, a Alcañiz, a Andorra, a Calanda... como la gente es de allí se han ido llevando talonarios para venderlos".

El Gordo, en la Residencia de Alcañiz

Los trabajadores y residentes de la Residencia Alcañiz celebran desde primera hora de la mañana que les ha tocado el Gordo. Desde el centro, han vendido tres talonarios de participaciones de El Cachirulo de Reus entre vecinos, trabajadores, personas mayores y amigos.

Pilar Magrazó lleva muchos años repartiendo el número que le deja su hermano, que reside en Reus y es socio del Cachirulo. «Mi hermano, José Magrazó, nos ha traído la suerte y la jota le ha dado suerte a Cataluña», ha explicado Pilar Magrazó, gerente de la residencia, llena de emoción esta mañana. "Lo mejor es que ha estado muy repartido", señala con entusiasmo. Los agraciados han estado cantando villancicos y brindando como merece la ocasión.

En Calanda y en Maella

El Gordo también ha llegado a varias familias del Bajo Aragón, que compraron participaciones en Calanda y Maella. En Calanda, los vendió José y en la calle del Barranco "tienen todas las vecinas".

Aunque en Calanda prefieren mantener silencio, los vecinos de Maella llevan toda la mañana celebrando el gran premio. El propietario del Bar Lys ha vendido un talonario de 25 participaciones de 5 euros y también en el Casino se han distribuido. Cada participación es de 5 euros por lo que cada papeleta está premiada con alrededor de 70.000 euros.

Primer Gordo de la lotera de Salou

La propietaria de la administración de lotería número 1 de Salou, Núria Montero, se ha mostrado "feliz" por haber dado por primera vez un premio Gordo en la provincia de Tarragona. Tan solo lleva un año y medio al frente de la administración

La lotera ha afirmado que otras diez series han sido vendidas en ventanilla durante los últimos días y ha asegurado a los periodistas que se trata de un número "que gusta bastante" porque "no es ni muy alto ni muy bajo" y no repite ninguna cifra, aunque ha subrayado que es el primer año que lo tenían.

Una hora después de conocerse el Gordo, la propietaria y diversos trabajadores de la lotería han salido a la calle a celebrar el premio, ante la expectación de periodistas y fotógrafos, y han descorchado el cava, enfundados en camisetas blancas en las que se leía '1er premio vendido aquí'.