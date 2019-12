Diop: "Me llamaron negro de m..., p... mono, vete para tu país..."

Younousse Diop sufrió en el día de ayer un nuevo episodio de racismo en el mundo del fútbol. El jugador de La Roda recibió insultos de "aficionados" del Albacete B tras un partido de Tercera División. El club, a través de su cuenta de Twitter, denunció lo sucedido: "Pedimos a todas las aficiones respeto por todos los jugadores, sean del país, nacionalidad o raza que sean".

Hoy en la ciudad deportiva al finalizar el encuentro contra el @AlbaceteBPSAD "B" nuestro jugador @youndiop93 ha tenido que escuchar insultos racistas...

Desde nuestro club pedimos a todas las aficiones respeto por todos los jugadores, sean del país, nacionalidad o raza que sean! pic.twitter.com/zOMAAOi210 — La Roda CF (@LaRodaCf) December 22, 2019

Ahora, es el propio protagonista el que ha narrado lo que pasó en declaraciones para el medio local Castilla-La Mancha Media. "Me viene un jugador que me quería pegar y vino un compañero le apartó y le dijo 'no le toques, no le puedes tocar'. Yo le metí un puñetazo en el estómago y antes de eso la gente ya estaba insultándome: negro de mierda, puto mono, vete para tu país... Yo alcé la mano y dije que eso no se puede decir. Me cogió Sergio, el segundo entrenador, y me estaba calmando. Creo que eran dos o tres", expuso el jugador con gesto de resignación.

El Albacete ya ha abierto una investigación para tratar de localizar a los que profirieron dichos insultos. Sin embargo, Diop, desgraciadamente, explicó que no era la primera vez que le sucedía: "Hace tres semanas quise parar un partido porque me estaban insultado contra el Villacañas. Un jugador me dijo que vengo aquí a buscar comida, me llamó negro de mierda y que me fuera a mi país. Pedí al árbitro parar el partido, pero dijo que siguiera el juego y me sacó amarilla. Llevo 13 años en España y siempre me ha querido un montón de gente y ayer no me lo esperaba".