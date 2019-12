IU pide al Ayuntamiento que se moje con el 'caso Arandina'

IU propone al Consistorio arandino que haga pública una declaración institucional en relación al ‘caso Arandina’ como reacción a la situación que está generando la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, con una sociedad polarizada entre los que confían en el testimonio de los futbolistas condenados y los que dan credibilidad a la denuncia de la joven.

Esta formación política insta al Ayuntamiento a que muestre su apoyo a esta última y a su familia para demostrar “que Aranda no es una ciudad machista”. Considera que esta medida es necesaria para frenar el boicot que dice que el municipio está sufriendo en redes sociales y medios de comunicación nacionales. IU señala que ante esta propuesta, que lanzó en el grupo de wasap que comparten los grupos políticos y en la Junta de Portavoces, “PP y Ciudadanos han guardado silencio y Vox se ha negado a participar en dicha declaración”. Jonathan Gete habla de “pasotismo” por parte del equipo de gobierno en este tema, cuando entiende que “la equidistancia en política no existe y que no situarse del lado de nuestra vecina agredida y en defensa de nuestra ciudad, te posiciona en el bando de los agresores y del machismo”.

Así lo explica en una nota de prensa donde se congratula del éxito de la concentración del sábado organizada por la Asamblea Feminista de Aranda. El área de la Mujer de IU en este comunicado muestra públicamente su apoyo “a la víctima arandina agredida y a su familia”. Entiende esta formación política que su deber es “apoyar a nuestra vecina y a su vez denunciar el doble juicio al que se la está sometiendo, un juicio social que una vez más recae sobre una niña, en vez de sobre los hombres adultos responsables de una agresión sexual”. Para IU “esto demuestra la necesidad de seguir trabajando por desterrar de nuestras calles las opiniones y creencias que siguen manteniendo la cultura de la violación”, concluye.