Plazas de difícil cobertura médica: la punta del iceberg

Si antes se decía en voz baja, ahora lo reconocen hasta los propios directivos de la Sanidad Pública. No se encuentran profesionales médicos que quieran atender las consultas de Aranda. Y el problema es generalizado, en atención primaria y en especializada. Las crisis se suceden en uno u otro ámbito y para atajarlas hasta el momento solo se han podido buscar alternativas temporales y precarias. En algunos casos muy temporales y muy precarias. Por eso hay que preguntarse con calma los motivos por los que las plazas de Aranda no son atractivas para los profesionales médicos, para encontrar soluciones reales y duraderas.

Faltan profesionales médicos en todos los sitios. Es verdad. Que la atención primaria no es tan atractiva para doctores que prefieren los retos y la promoción profesional que supone trabajar en un hospital. También parece lógico, como que cuando los grandes (hospitales o núcleos de población) contratan médicos por encima de su plantilla, dada la escasez de facultativos, dejan sin candidatos las plazas menos atractivas de lugares u hospitales más pequeños. También es cierto que en numerosas ocasiones estas plazas se ofrecían con contratos tan precarios que se firmaban por meses, semanas o incluso días, sin una mínima estabilidad.

Sin embargo alguna de estas teorías está empezando a resentirse: desde hace tiempo SACYL está ofreciendo contratos ya no eventuales sino de interinidad para cubrir estas plazas, lo que supone estabilidad de hasta tres años en un mismo puesto de trabajo y con un cupo de pacientes fijo. Se está incentivando económicamente y de manera generosa el desempeño de algunas tareas, como las guardias de atención continuada, del SUAP, cuya retribución es en ocasiones del doble de una guardia normal. Sacyl ha comenzado a cortar el grifo de las contrataciones por encima de plantilla en los hospitales para liberar personal que pueda asumir las plazas de difícil cobertura. Y pese a todo, no hay médicos dispuestos a venir a Aranda. Así que habrá que buscar otras causas.

La principal sigue siendo la misma: faltan médicos. Y van a faltar durante un periodo relativamente largo, lo que podemos denominar medio plazo. Es así y hay que asumirlo. Por eso nos encontramos en un momento en el que todo cuenta para hacer atractivas no solo las plazas de trabajo sino el lugar en el que se encuentran esas plazas. Así que ampliemos el abanico. ¿Qué otras circunstancias al margen de las profesionales y laborales desincentivas a los médicos a venir a Aranda?

Pues no es menor el problema de las comunicaciones, y no solo porque estemos a 80 0 100 kilómetros de los núcleos de población más randes. El tener que hacer este trayecto por una carretera peligrosa y complicada como la N-122 desde Valladolid es un enorme desincentivo para aceptar una oferta laboral. Y este razonamiento ni se basa en una intuición ni en una especulación. Lo expresan en primera persona médicos que han realizado durante años este desplazamiento y en cuanto han podido han buscado otros destinos. Lo reconocen directivos de SACYL que se encuentran con este argumento cuando tratan de buscar personal que quiera asumir asistencia médica en Aranda.

Demos un paso más ¿por qué los profesionales no se plantean Aranda como un lugar para vivir, evitando esos desplazamietos, ahora que se ofrecen contratos más estables para el desempeño profesional? ¿Por qué Aranda sigue siendo un destino que se plantea como provisional, como trampolín? ¿Es una cuestión de falta de promoción profesional o la que no resulta atractiva para vivir es la propia localidad?

En breve veremos el resultado de dos iniciativas en las que SACYL tiene mucha confianza para resolver en parte el problema de las plazas sin cubrir, el concurso de traslados abierto y permanente y las oposiciones en las que saldrán a concurso buena parte de las plazas que no están cubiertas en nuestra zona. Mucho me temo que no supondrán grandes avances para nuestra zona, y si los hay, van a ser totalmente insuficientes. Porque el problema no parece ser solo una cuestión de incentivos profesionales o laborales, ni siquiera económicos. Hay condicionantes que están lastrando el futuro de Aranda también en el ámbito económico, cultural y social, y de los que el rechazo de médicos a venir a Aranda es solo el síntoma, la voz de alerta. Si se puede elegir, habrá quien busque lugares mejor comunicados, con más alternativas para jóvenes y familias y con servicios básicos garantizados. La falta de médicos es solo la punta del iceberg. Están apuntando a un problema mayor. Imprescindible de dejar pasar más tiempo para buscar la solución.