Santa María revivirá con Holly Miranda uno de los momentos más mágicos de Sonorama 2019

Cambia el momento pero no la magia del lugar y de la artista: la música de Holy Miranda volverá a inundar de armonía el interior de la parroquia de Santa María tras el éxito del concierto que ofreció en el mismo lugar este verano durante la celebración de Sonorama Ribera. En esta ocasión también es especial el momento elegido para su nueva actuación en Aranda, en plenas fiestas navideñas. Será este jueves 26 de diciembre, a las ocho de la tarde. Las entradas tienen un precio de 10€ y ya están disponibles en Café Central, Entradasatualcance.com y se podrán adquirir en taquilla 30 minutos antes del comienzodel concierto.

Según recuerda la organización de Sonorama la actuación de la artista de Detroit el pasado mes de agosto “sorprendió al público y crítica con un concierto para piano, íntimo y especial frente al retablo principal de la Iglesia de Santa María. Durante un instante, la ajetreada mañana de verano se calmó dando paso a un directo icónico, minimalista y cargado de emociones.” La recaudación por la entrada al concierto del mes de agosto, 6.955 euros, se ha donado a la parroquia quien la destinará la restauración de las puertasdel templo más emblemático de la localidad ribereña, que datan del siglo XVI.

Holly Miranda nació entre Detroit y Nashville, dos ciudades con gran peso musical que tendrían una influencia muy profunda en su propia aventura artística. Empezó a tocar el piano y guitarra a partir de los 6 años. A los 14 años se mudó a Nueva York y a los 16 ya había fundado su carrera profesional. A lo largo de casi 20 años, Holly ha estado tocando, escribiendo y produciendo junto a artistas de gran prestigio internacional como Florence And The Machine, Karen O, Lou Reed, The XX o Lesley Gore.