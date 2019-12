El Villarreal supera al Getafe y se engancha a la pelea por Europa

El Villarreal se impuso por la mínima (1-0) al Getafe en un duelo en el que los castellonenses fueron mejores en un duelo en el que los visitantes jugaron con 10 jugadores por expulsión durante más de media hora.



Después de una primera parte en la que aguantó con solidez el Getafe en defensa ante un Villarreal que llevó el peso del juego pero que no aprovechó sus ocasiones, en la segunda mitad el Villarreal abrió el marcador al poco de reanudarse el partido y poco después el Getafe se quedó con 10 jugadores por expulsión del uruguayo Olivera.



Tras unos primeros instantes en los que el Getafe arrancó mejor el duelo y controló más el balón, el equipo de Javi Calleja se centró y fue el que empezó a acumular más aproximaciones al área del equipo madrileño.



Conforme avanzaba este primer periodo el dominio del Villarreal se incrementó. El balón es por completo del equipo local y en busca de la meta rival moviendo el balón ante un Getafe que esperaba agazapado en su campo y a la espera de cazar alguna contra.



Sin embargo, las ocasiones fueron para el Villarreal. Así, Gerard Moreno estrelló el balón en el larguero a los 25 minutos, mientras que Anguissa lo intentó desde la frontal pasada la media hora y David Soria evitaba el primero del Villarreal al sacar un balón de Gerard Moreno que se colaba por la escuadra.



El Getafe logró recomponerse en el último tercio de este primer periodo e incluso tuvo una gran ocasión de batir a Asenjo por mediación de Mata tras un cetro desde la izquierda de Cucurella, si bien el partido alcanzó el descanso con igualada sin goles.



El segundo tiempo comenzó con dos cambios en las filas del Villarreal con la entrada al campo de Olivera y Ángel por Portillo y mata, respectivamente, y con muchas imprecisiones por partes de ambos equipos.



A pesar de la falta de fluidez en el juego, el Villarreal lograría abrir el marcador en el minuto 52 en una jugada en la que se llevó el balón por velocidad Anguissa y tras una buena maniobra en el área disparó pero repelió David Soria, si bien Moi aprovechó el rechace para marcar.



Aunque trató de reaccionar el Getafe con el gol local ante un Villarreal que se replegó ligeramente, el uruguayo Mathias Olivera, que había salido tras el descanso, dejó a su equipo con diez jugadores al ver dos tarjeta amarillas en apenas dos minutos y con más de treinta minutos por delante.



El Villarreal se hizo dueño absoluto del partido. La entrada de Cazorla y la superioridad numérica permitió a los de Calleja tocar el balón con mucha fluidez pero los locales se hartaron de fallar en los metros finales el gol que diera la sentencia al partido.



Si Chukwueze perdonaba una acción clarísima en el área tras una gran jugada personal, su sustituto, Toko Ekambi, encadenó hasta tres remates en el área con todo a favor que no pudo concretar en el gol.



A pesar de su inferioridad numérica, en la recta final del partido el Getafe tiró de pundonor en busca del gol que le diera un empate que finalmente no llegó.



Así, el Villarreal se llevó los tres puntos que le permite encadena su segunda victoria tras la conseguida en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla y después de haber estado seis jornadas sin ganar.

