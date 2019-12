El juzgado desestima el recurso del PP y archiva la causa contra Brancal y Nomdedéu

El Juzgado desestima el recurso del Partido Popular y confirma el archivo de la causa abierta contra la ex vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, y el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu por el conocido como caso de los sobres.

Según avanza Radio Castellón, el juzgado confirma el sobreseimiento y el archivo del procedimiento abierto contra los dos dirigentes de Compromís, la ex vicealcaldesa, Ali Brancal y el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, además del asesor Miquel Torres, en el conocido como caso de los sobres. El juez entiende que no hay delito y ha desestimado un recurso presentado por el PP por el archivo de la causa.

El caso de los sobres se remonta a las elecciones europeas de 2014. En ese periodo, según una querella presentada por el PP, Nomdedéu y Brancal utilizaron el correo del Ayuntamiento de Castelló para supuestamente enviar propaganda electoral. Radio Castellón ya les avanzó que el juzgado había archivado la causa amparándose en la retención de los sobres, la principal prueba, por parte de los denunciantes del caso, el PP, durante cuatro años.

El juzgado entiende que no existe delito. La defensa aportó un informe del consistorio de la capital de la Plana, que advierte que no puede confirmar que Compromís compró sobres con dinero público para fines electorales, que no se puede concretar cuántos sobres envió Compromís en mayo de 2014, 14 según el PP, y cuál fue el gasto o perjuicio real al ayuntamiento por el supuesto envío, porque según los representantes legales, el coste de los 14 sobres no superaría los 10€.