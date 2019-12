El PP acusa de deslealtad al PSOE porl acordar con Marea y BNG los presupuestos de A Coruña

Desde el PP hablan de un "pacto a la Sicialiana" al haber elaborado y negociado los presupuestos de forma clandestina, dicen, en la oscuridad de los despachos. Los populares critican la falta de transparencia y la deslealtad institucional de Inés Rey por haber cedido, aseguran, una vez más al chantaje de la Marea. Mantienen que no han visto un solo documento del proyecto de cuentas municipales, por lo que no han podido hacer aportaciones. No obstante, los populares consideran que con la presentación de esta mañana queda claro que es la Marea, el populismo, dicen, quien gobierna en la ciudad.

El PP presentará, en el momento en que lo permita la normativa una batería de propuestas para incluir en el presupuesto que sirvan para revertir la situación de parálisis en que según los populares está inmersa la ciudad.