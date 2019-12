El Pacte, abierto a que los altos cargos justifiquen el plus de 22.000 euros

PSIB y Més per Mallorca apuestan ahora por que los altos cargos justifiquen los 22 mil euros que cobran si vienen de fuera de Mallorca. Los ecosoberanistas van más allá y abogan por revisar también las cantidades.

Més per Mallorca no da por cerrada la crisis. El portavoz parlamentario de los ecosoberanistas, Miquel Ensenyat, dice aquí en la SER que antes de los próximos presupuestos el pacte deberá hablar del tema y llegar a un acuerdo. Considera Ensenyat que es un error que no se tenga que justificar a qué se destina ese dinero y confía en que se pueda alcanzar un acuerdo son sus socios para modificar este aspecto.

Explica el portavoz ecosoberanista que hay que revisar también las cantidades y que, por ejemplo, no puede cobrar lo mismo una persona que viene de Formentera que una que viene de Ibiza o Menorca.

En el PSIB PSOE no hablan de una revisión de las cantidades. Sí que apuestan ahora por que se justifiquen los gastos. Silvia Cano, portavoz parlamentaria de los socialistas.