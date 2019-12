Franco: "No hemos dicho que no vayamos a cerrar el centro de Santa Cruz, pero ahora es prioritario mantenerlo en funcionamiento"

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha dejado claro este lunes que los acuerdos "están para cumplirlos y colaboraremos para que se cumpla", en relación al acuerdo de investidura alcanzado entre PP, Cs y Vox para cerrar el centro de acogida de la pedanía murciana de Santa Cruz.

Sin embargo, ha dicho que "es evidente que tenemos una inversión realizada allí y nuestra responsabilidad es buscar una manera para optimizarla y lo tenemos que hacer porque es dinero público y no se puede cerrar y dejar la inversión paralizada".

Y es que, ha puntualizado, "seguimos respetando la asistencia y garantizaremos sus derechos, es una cuestión de humanidad", para después manifestar que "no nos negamos a cerrar el centro, pero no es el momento, no disponemos de alternativas y nuestra primera obligación es garantizar las condiciones en las que se presta el servicio a esos niños".

Un centro, ha recordado en el tradicional desayuno navideño, que "es ejemplar y modelo a nivel internacional". Ahora, ha dicho, "es prioritario mantenerlo en funcionamiento, está casi a tope de su ocupación, con 70 de las 72 plazas que tiene ocupadas".

Según Isabel Franco, "se ha generado un malestar que viene dado por la falta de información y ofrecimiento, pero en la Comisión de la Asamblea Regional los invitamos a que vinieran a visitar el centro y lo van a hacer".

Preguntada sobre el nuevo modelo de atención a Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), que ha avanzado la SER, Franco lo ve "positivo" para lo que estamos viendo sobre la práctica, pero considera que es un anuncio "del que no sabemos cuánto tiempo tardará en desarrollar, no es un anuncio que alivie la situación a seis meses o un año".

Hay que tener en cuenta, ha indicado, que Murcia es de las comunidades, junto con Madrid y Andalucía, que "sufre mayor presión", por lo que emplaza al Gobierno central a que "justifique por qué han dejado de dotar de presupuesto a estas comunidades que sufrimos mayor presión en atención a menores".

Una iniciativa, comenta, que requiere de dos circunstancias que "no son inmediatas", como "construir una red de centros nacionales, que no será rápido, y modificar las leyes orgánicas, que tampoco será algo inmediato".

A su juicio, lo primero que necesitan las comunidades que sufren mayor presión, como Murcia, es "una dotación extraordinaria, como los 72.000 euros que recibimos en 2018, pero este año nos penalizan y nos dejan que financiemos con dinero propio de la Comunidad es prestación de asistencia a estos niños".

Un total de 501 menores vinieron a la Región en 2018, cifra que desciende con respecto a 2019, cuando llegaron 305, que Franco achaca a las "condiciones climáticas adversas".

Mar Menor y presupuestos

Franco ha aprovechado también para dejar claro que los presupuestos son "solidarios" y las consejerías en su conjunto "han priorizado atención en el Mar Menor, lo que no implica que nadie se vea perjudicado por ello". El presupuesto, en términos absolutos, "se reduce".

En clave política, Franco ha recordado que la propuesta conjunta con los 'populares' sobre los presupuestos regionales 2020 "está cerrada y tenemos claro cuáles son las líneas que queremos desarrollar para 2020, teniendo en cuenta esa obligada escasez presupuestaria de la que adolece la Región". Pero "hay una fase de negociación que compete al PP con VOX, que tiene que desarrollarse todavía".

En su opinión, los presupuestos de 2020 "son una buena oferta para la Región y tratan de mejorar las políticas que se desarrollan desde la responsabilidad", por lo que apela a esa responsabilidad de los partidos.

Sobre el decreto de Atención Temprana, ha afirmado que "es uno de los proyectos a desarrollar por la Consejería más importantes y por esa delicadeza tiene que estar sometido al máximo consenso".

Para concluir, ha destacado que una de sus prioridades seguirá siendo "reducir las listas de espera en las cifras en las que se encuentra ahora".