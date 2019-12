Joyful! o la alegría de vivir

¿Imaginas cómo puede sonar la música de Amy Winehouse o The Beatles interpretada por doce voces extraordinarias al más puro estilo góspel? Esto y mucho más es lo que ofrece Joyful! un espectáculo que nació en Murcia y que tras haber triunfando en la Gran Vía de Madrid vuelve a casa por Navidad.

Lo vamos a poder presenciar en la plaza de toros de Murcia el próximo sábado 28 de diciembre. Joyful! que actualmente se encuentra realizando una gira por las principales ciudades de España vuelve a Murcia y lo hace en un día qu coincide con el lanzamiento de su primer disco en estudio.

Pablo de Torres, director artístico y pianista ha sido uno de los invitados del programa Hoy por hoy donde ha contando detalles del nuevo espectáculo de la compañía Belter Souls, una novedosa producción musical que fusiona la fuerza de un concierto de góspel con una cuidada puesta en escena y una divertida dramaturgia.

"Una explosión de energía en la que sus cantantes, actores y músicos, liderados por un carismático maestro de ceremonias, consiguen crear una conexión total con el público", asegura Pablo de Torres.

El espectáculo traza un recorrido a través de los distintos géneros que definen la música negra con un selecto repertorio que fusiona la mejor música de todos los tiempos con una recopilación de temas tan reconocidos como Rehab, de Amy Winehouse; Crazy, de Gnarls Barkley; los himnos góspel Let the River Run o Happy Day; algunos de las escenas más conocidas de los musicales Memphis o Sister Act e incluso una espectacular versión del clásico Let it Be de The Beatles.

Soul, funky y góspel se entrelazan en dos horas de pasión trazando un recorrido que, a través de esta brillante selección musical, convierte a los espectadores de Joyful! en protagonistas de una experiencia que les hará vibrar, reír y emocionarse hasta alcanzar ese sentimiento que da nombre a este novedoso espectáculo, la felicidad.