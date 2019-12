Palencia, la única provincia de España sin premios importantes en la Lotería de Navidad

Iban saliendo los números, el Gordo muy tempranero, pero en el listado de localidaders agraciadas en ningún momento apareció el nombre de Palencia. Nuestra provincia es la quinta en gasto de esta lotería, pero este año nos hemos quedado a cero. Tan sólo un premio de esos de consolación (poca consolación), una aproximación que ha dejado en la capital, en la administración de la Plazuela de la Sal, 21.000 euros.

Si vamos a los datos del Sorteo de Navidad del año pasado, cada habitante de Palencia hizo un gasto de 110,38 euros, así que para este sorteo, Loterías y Apuestas del Estado ha consignado a la provincia de Palencia 126,55 euros por cada habitante (algo más de seis décimos por persona), lo que supone un montante total de 20,5 millones de euros. Y muy por encima de la media nacional que es de algo más de 60 euros. Sin duda, cuando está de no tocar, no hay nada que hacer. Este año somos noticia por ser la única provincia en la que no ha caído nada. Naturalmente, hablamos de los premios más importantes. ¡Habrá que esperar al Sorteo del Niño!