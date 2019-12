Una veintena de opositores a Policía Local de Palencia recurre la prueba del psicotécnico

Las oposiciones a Policía Local de Palencia se han enrarecido tras el anuncio de una veintena de opositores de recurrir las pruebas del psicotécnico que sólo han superado el 34,53 por ciento de quienes concurrían al proceso. Este porcentaje es sumamente bajo, ya que en otros lugares las superan en torno al 84,3, según ha expresado a Radio Palencia uno de los afectados que prefiere permanecer en el anonimato.

De los 139 opositores que acudieron al psicotécnico, algunos con notas altas durante el proceso previo, 90 han sido desestimados; no han superado las pruebas, y eso ha generado un profundo malestar en numerosos aspirantes que inciden en que ese porcentaje no es normal. "En Castilla y León pasan las pruebas hasta un 84,3 por ciento. No es posible que en Palencia se reduzca hasta en 50 puntos ese porcentaje", asegura uno de los afectados a Radio Palencia.

Si el recurso no prospera por la vía administrativa, el asunto puede acabar en el contencioso. Es decir, con el Ayuntamiento en los juzgados. "La prueba ha sido totalmente injusta", insiste uno de los afectados, "y ha dejado fuera a aspirantes de gran valor como han demostrado en las otras partes del proceso. Que sólo pasen el psicotécnico 49 no tiene ninguna lógica" La prueba del psicotécnico sirve para medir las aptitudes personales de los opositores.