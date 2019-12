El obispo pide a los partidos "caridad política" primando el bien común ante los intereses particulares

La falta de vocaciones para atender la dispersa diócesis de Segovia sigue siendo una de las principales preocupaciones del obispo César Franco. Preocupación que ha mostrado durante el tradicional desayuno navideño con los periodistas. En la actualidad la provincia cuanta con 112 sacerdotes con una media de edad de 70 años que complica la acción pastoral, que no encuentra relevo ya que a día de hoy solo cuatro seminaristas estudian en el Seminario menor de Segovia y tres se forman la escuela de teología de Salamanca. El máximo responsable de la diócesis ha anunciado que para el mes de octubre se llevará a cabo una asamblea presbiteral para estudiar una posible reorganización de la diócesis y la reagrupación de parroquias que algo se alivia con la llegada de curas jóvenes de otros países.

En el repaso de la actividad anual, el obispo, ha destacado la buena acogida del proyecto en el Palacio Episcopal con la apertura del restaurante y la puesta en marcha del nuevo museo. Así como la importante tarea de puesta en valor del patrimonio cultural de la catedral. En este año el obispo ha dispuesto cambios en la directiva de Cáritas y se ha congratulado por la llegada de tres nuevas congregaciones a nuestra provincia.

Franco ha mostrado su preocupación por la falta de gobierno y ha pedido un dialogo sincero con los partidos que no ponga en riesgo la libertad a la hora de elegir la educación que quieren los padres para sus hijos, solicitando lo que la iglesia llama caridad política “hablar desde presupuestos que son inamovibles, pues eso no se puede llamar dialogo. Estamos muy preocupados con el tema sobre todo de la educación, ese deseo de querer llegar, creo que aquí Podemos va a ser muy definitivo y lo ha dicho públicamente, a una escuela única y laica don e los derechos de los padres queden conculcados lo cual es gravísimo. Yo creo el bien común debe estar por encima del bien particular de personas de partidos y de políticos”.

Por último ha recordado el obispo que continúa en marcha la investigación policial para depurar responsabilidades en el caso del envío masivo de correos, de ahora hace un año, menoscabando la moralidad de varias personas de la curia segoviana y de él mismo. Las pesquisas han determinado la IP desde donde se enviaron los emails situada en Armenia ciudad colombiana por lo que el juez ha pedido una comisión rogatoria para proseguir en esete país con la investigación.