Elías Bendodo niega la posiblidad de que puedan financiarse en los mercados si renuncian al FLA

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, sostiene que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no contempla la posibilidad, pese a que no cumplió el objetivo de déficit en 2018, de emitir deuda a los bancos si se desliga de los mecanismos extraordinarios de líquidez que ofrece el Estado a las comunidades autonómas. "Ojala pudieramos, pero no es así", afirma Bendodo en la entrevista tradicional de Navidad de la Cadena SER Andalucía que emitiremos íntegramente con el consejero el 25 de diciembre en Hora 14 a las 2 y 5 de la tarde.

Fuentes del Ministerio de Hacienda muestran su sorpresa por estas declaraciones de Bendodo porque aseguran que la Consejería de Hacienda andaluza conoce esta posibilidad y no necesitaría autorización del Gobienro centrla, como ya hizo la Junta de Castilla León cuando incumplió el déficit de 2017. Para eso, debería la Junta de Andalucía renunciar al FLA y emitir toda su deuda, 5.200 millones, en los mercados.