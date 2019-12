Companyia perillosa

Al crit “Maricón de mierda” l’atovaren… Duia el monyo llarg. No és homosexual. Simplement duia el monyo llarg. Que persones que pensen que dur el monyo llarg és raó per apallissar algú ara campen per ahí sense cap problema i presumint, dóna molt que pensar. Que l’aspecte siga motiu d’agressió va molt més enllà. Cal una resposta social ferma per tal d’aturar una escalada ultra que no ens podem permetre. Aquells que, emparant-se en no sé què, donen aire als ultres caldria que s’ho miraren… A veure si el seu aspecte és el següent que no agrada…