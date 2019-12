El último Cónclave Celeste analiza la crisis galopante del Celta

El Celta volvió a perder. Lo hizo ante un rival que ya no es ni directo porque el Levante se ha escapado 12 puntos de los celestes con su remontada. El problema del equipo celeste es que se está quedando en un mano a mano con el Mallorca pero no logra recortar distancias con otros equipos como el Eibar, Alavés o Valladolid que empiezan a abrir brecha. El Celta lleva solamente 3 victorias, 14 puntos y 15 goles, números que le hacen ser un serio candidato al descenso. Hay tiempo pero muchas cosas tienen que cambiar como por ejemplo que solamente haya podido sumar 3 puntos contra Leganés, Valladolid, Levante, Granada, Mallorca, Eibar, Alavés y Espanyol. Una estadística terrible y casi insostenible para las aspiraciones de permanencia del Celta. Por eso hemos convocado de urgencia el último Cónclave Celeste para analizar el cierre de año 2019 y las peticiones en el mercado de invierno para no caer a los infiernos de la Segunda.

