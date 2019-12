Alberto Morales y Miguel Bethencourt, subcampeones de la Christmas Race en Palamós

Los regatistas lanzaroteños Alberto Morales y Miguel Bethencourt, del RCNA, se han proclamado subcampeones de la 44ª Christmas Race, en la clase 420, que se ha disputado en aguas de Palamós (Girona), el trofeo de invierno multiclases más tradicional de la vela española con participación internacional.

La clase 420, fue la de participación más numerosa con 105 tripulaciones, la única que no pudo competir este domingo en la última jornada, por lo que la clasificación no varió con respecto al sábado. La victoria absoluta fue para los Sub 19 italianos Tomasso Cili y Bruno Mantero que completaron su participación con cuatro victorias de las seis regatas disputadas.

El segundo cajón del podio fue para los laureados regatistas del Real Club Náutico de Arrecife, Alberto Morales Hernández y Miguel Bethencourt Fuentes, que finalizaban a 6 puntos de los ganadores tras firmar los puestos 8º, 3º, 1º, 2º, 2º y 5º en seis regatas. A su vez se proclamaban vencedores de su categoría Sub 17 aventajando a los segundos clasificados Ange Delerce y Timothée Rossi (Italia) en 12 puntos y que finalizaban en el sexto puesto de la general. Morales y Bethencourt, también fueron la primera tripulación española en la clasificación Absoluta.

Alberto Morales Hernández (2003) y Miguel Bethencourt Fuentes (2005), se afianzan como una apuesta de presente y futuro de la vela española, en apenas 15 meses navegando juntos en la clase 420, atesoran un palmarés que hace presagiar nuevos éxitos en las próximas temporadas