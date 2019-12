Aprobados los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo para 2020

Aprobados los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo para el año 2020. Así se ha decidido en el pleno del consistorio con doce votos a favor, siete en contra -los seis concejales del PP y la concejala de Vox- y seis abstenciones - tres del grupo municipal C's, dos de Izquierda Unida-Podemos y el concejal no adscrito-.

Claudia Alonso, portavoz del grupo popular, criticaba que estos presupuestos no "contemplan ninguna bajada de impuestos". Precisamente Alonso, pese a la negativa inicial, pedía un receso de dos minutos para negociar en el último momento el apoyo de su grupo a estos presupuestos. Proposición denegada por la concejala de Hacienda, Mar Álvarez, que manifestaba que eso suponía una "falta de respeto para todos aquellos que han estado trabajando" en estos presupuestos durante meses.

Por otra parte, otros grupos se abstenían pese a sus críticas a los presupuestos. Para Esteban Paños, del grupo municipal Ciudadanos, "Toledo merece una apuesta también más decidida por la sostenibilidad y la implantación de tecnologías que nos ayuden a mejorar la calidad de vida y la eficiencia en los servicios que prestamos a los vecinos". Para Chema Fernández, Izquierda-Unida Podemos, no todos los barrios de la ciudad se ven beneficiados con estos presupuestos "no incluye a San Antón, no incluye a Cobachuelas y no incluye al barrio de Palomarejos, desde nuestro punto de vista". Y para el concejal no adscrito, Luis Miguel Núñez, su abstención "no es un cheque en blanco" para el equipo de Gobierno.

Presupuestos 2020

Recordamos que el proyecto de presupuestos que presentaba el equipo de Gobierno toledano -y ahora aprobado inicialmente- asciende casi a los 100 millones de euros, lo que supone un 1,53 % más que el del 2019. Desde el equipo de Gobierno insisten que aumentan las partidas destinadas a Bienestar Social en un 12 % y a políticas de Empleo en un 13 %, destinando en este caso más de 1,5 millones de euros a programas de formación y empleo.

Así, el Ayuntamiento se compromete a invertir en el nuevo cuartel de Policía Local, el Parque Fluvial de Safont y el VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X El Sabio. También se comprometen a la renovación del alumbrado público de la ciudad para avanzar en la mejora del rendimiento y de la eficiencia energética.