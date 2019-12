Berrocal debuta en Berlín como entrenador de Baskonia en Euroliga

Baskonia nada en un mar de incertidumbres. No está claro si su actual entrenador, Josep María Berrocal, es interino o llegará a final de temporada. Con el nombre de Dusko Ivanovic en el horizonte (se desvinculó del Besiktas turco) los vitorianos juegan (jueves 20 h) en Berlín contra el Alba de Aito García Reneses, otro entrenador que sonó en su día para sentarse en el banquillo del Buesa Arena.

Granger y Garino siguen de baja pero Vildoza y Henry ya están en condiciones. Otra cosa es que estén al 100 % o a menor rendimiento. Alba está en la parte baja de la tabla y se trata de una visita propicia para tratar de volver a los puestos nobles de la tabla. El sábado, tras regresar a casa, envite a grande en Zaragoza con la posibilidad de ir a la Copa del Rey de Málaga en el alero. Los vascos tendrían que ganar dos de los tres partidos que le quedan en la primera vuelta (maños, Baxi y Herbalife Gran Canaria).

La salida de Perasovic la pasada semana abrió un periodo de observación para ver cómo se comporta el equipo con el entrenador catalán. Todavía no le ha dado tiempo para imponer sus criterios pero en el club se le quiere dejar unos días para tomar una decisión definitiva. "Yo no estoy atento a eso, lo único que me preocupa es trabajar día a día y tratar de ir consiguiendo resultados. Ahora mismo, pienso que igual es mejor jugar los partidos fuera por el tema de los nervios y la tensión", aseguró después del partido contra el San Pablo Burgos en Liga ACB.