Por unos presupuestos desglosados

PSOE plantea Ayuntamiento de Aranda que cada una de las concejalías presente sus propios presupuestos con el desglose de los gastos en las comisiones correspondientes. El sentido de esta propuesta es que todos los grupos políticos puedan participar aportando ideas para cada departamento en lugar de operar sobre un borrador general que englobe todos ellos, como se viene haciendo hasta ahora. El primer grupo de la oposición considera que ésta “puede ser una buena fórmula para trabajar y conseguir unos presupuestos más dinamizadores y eficientes”. “Queremos poder colaborar, que no sea unilateral, que nos incluyan, porque somos oposición pero también estamos aquí para trabajar, no que nos presenten las cuentas y digamos sí o no; queremos ir más allá”, explica Laura Jorge, edil socialista, que añade que su propuesta va en pro de la transparencia, para “que todo el mundo pueda ver en qué se gasta y cómo se gasta el dinero”.

El grupo socialista argumenta en su exposición de motivos que existen ejemplos, como el de la Junta de Castilla y León donde ya se está trabajando de esta forma, que el Consistorio arandino podría tomar como referencia.