"A los imprescindibles ¡Feliz Navidad!"

Hoy es el día de desearnos Feliz Navidad. Y aunque multipliquemos en esta jornada nuestros mensajes, y aunque algunos los enviemos por compromiso, profesional o incluso personal, hay un grupo de personas especial, al que nos apetece particularmente dedicarles un recuerdo, una palabra, un deseo sincero.

Entre tantas felicitaciones forzadas o tópicas, merece la pena elegir también a quien enviar un mensaje de los que salen del corazón. Son aquellas personas que han estado presentes de una manera particular en nuestra vida durante estos doce meses. A algunas las habremos conocido recientemente y se han instalado ya para siempre entre nuestros afectos. Es posible a hayamos redescubierto o nos hayamos reencontrado con otras personas que estuvieron en su momento, o que nos han rondado pero que en los últimos tiempos han adquirido una relevancia particular. Y seguro que tenemos al lado, desde siempre o desde hace mucho personas que son fundamentales en nuestra vida aunque no haya nada especialmente destacado a lo largo de estos últimos meses que nos haya impactado

¿Pero no es suficientemente destacado saber que hay quien siempre, o desde hace mucho tiempo, ha estado y estará? ¿No merece nuestro máximo agradecimiento saber que tenemos a quien recurrir en los malos momentos, quien sabe pasar por alto nuestros ratos torcidos y quien está dispuesto en cualquier tiempo a reírse con nuestra alegría y alegrarse cuando nos va bien? Es posible que no nos demos siempre cuenta de que están, y más posible aún que no se lo digamos habitualmente, así que hoy es el día de agradecer su presencia en nuestra vida. Al menos que lo escuchen una vez al año. Gracias a esos amigos y esos familiares que aparecen cuando más lo necesitas, que tienen el don de la oportunidad, que no reprochan, que no exigen, que se ofrecen para todo y que, a cambio, se conforman con recibir lo que puedes dar. Esos y esas son quienes merecen hoy una felicitación desde el corazón. Son los imprescindibles.

Para nosotros son ustedes esos amigos, esas amigas que siempre están, al otro lado del receptor, ahora también al otro lado del teléfono o del ordenador. Así que hoy especialmente, nos gustaría que recibieran todo nuestro agradecimiento por su presencia en la distancia o en la cercanía, todo nuestro compromiso en seguir estando a su servicio y el deseo de que tengan unos días bonitos, serenos, disfrutados como más les guste. Y el deseo fundamental de que sigamos juntos, de que nos dejen seguir a su lado, de que nos sigamos sintiendo cerca.

Para todos ustedes, para todas las personas que nos escuchan a diario, de corazón ¡Feliz Navidad!