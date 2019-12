Las negociaciones del convenio de Bomberos se tensan

Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Aranda y la Diputación sobre el convenio que sirve para sufragar las intervenciones de los Bomberos en otros municipios de la comarca se complican. El ente provincial, lejos de estar dispuesto a aumentar la dotación económica acordada para estos últimos cuatro años, plantea 190.000 euros anuales, lo que supone una rebaja de 35.000 euros y es poco más de la mitad de los 350.000 euros que en el pleno municipal celebrado el 12 de diciembre se aprobó exigir, a instancia de una moción del grupo Socialista que obtuvo la mayoría.

Dice la alcaldesa que este dinero la Diputación lo ha calculado en base a unos datos erróneos que tiene sobre las llamadas que recibe el cuerpo fuera del término municipal. Raquel González lo que sí tiene claro es que el Ayuntamiento no cederá ante ninguna oferta que suponga recortar la dotación económica actual. “Si no tiene un convenio con el Ayuntamiento de Aranda, tendrá que prestar los servicios por su cuenta y por supuesto no vamos a aceptar ningún tipo de rebaja, porque el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo con todos los municipios y seguiríamos haciendo, siempre y cuando la Diputación nos siga apoyando, pero lo que no puede ser tampoco es que los ciudadanos de Aranda carguen con el gasto de atender a la comarca, cuando no es su competencia”, señala González. Respecto al cálculo en que se basa el ente provincial asegura que “ellos tienen unos datos erróneos: hablan de unas 60 llamadas anuales a través del 112, pero los alcaldes no llaman al 112, llaman directamente al teléfono de bomberos y esos datos no los pueden ellos comprobar”, explica.

A estas alturas del año no queda mucho margen de negociación, pero dice Raquel González que eso es problema de la Diputación, que tendrá que ver cómo se las arregla para a partir del 1 de enero, que finaliza el convenio actual que se firmó hace cuatro años, poder seguir garantizando este servicio a los municipios que son de su competencia. “Si la Diputación tiene unas competencias, que las cumpla y si las tiene que cumplir a través de otro sistema, no tenemos ningún inconveniente, tenemos un montón de municipios a nuestro cargo y cada vez que uno de nuestros equipos de bomberos de nuestro turno sale fuera, lo que debe hacer es tener un retén para poder tener atendida la localidad de Aranda, por tanto no podemos hacer más esfuerzo y si la Diputación no está dispuesta a pagar todo el gasto que al Ayuntamiento le supone, pues evidentemente tendría que cubrir los servicios por su cuenta”, concluye la alcaldesa.