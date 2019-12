El Villarreal aprueba presupuesto de 134 millones de euros

El Villarreal CF ha celebrado este lunes su junta general de accionistas en la que el club ha aprobado sus cuentas del pasad curso así como un presupuesto para la campaña 2019-2020 de 134 millones de euros.



El club rebaja su presupuesto respecto a la temporada anterior en cuatro millones al no estar el equipo en competiciones europeas y el Villarreal prevé unos ingresos idénticos al gasto de 134 millones con los que busca el equilibrio en sus cuentas.



En la junta se hizo público que el Villarreal cerró el ejercicio con un gasto de 138,1 millones de euros y unos ingresos de 151,6 millones, por lo que se cierra el ejercicio con un beneficio de 11,8 millones producto principalmente de los traspasos producidos



El presidente del club, Fernando Roig, explicó que “en este nivel de presupuestos es importante estar en Europa, y esto no es fácil, ya que cada vez hay más equipos que buscan ese mismo objetivo".



Para el presidente del Villarreal, la clave del club es la de “estar en Primera antes que nada y ese debe ser el objetivo de la entidad”, y ya una vez logrado ese objetivo, la intención es la de “buscar las plazas europeas para poder crecer”.



Sobre el momento deportivo de la entidad, Roig quiso valorar “el buen momento de la cantera y del nivel de jugadores que están creciendo en la entidad” y que considera que son “el futuro del club y de la entidad, ya que esos jugadores son el gran activo del club”.



Además, del primer equipo Roig dijo que han cerrado "bien" el año. "La dos últimas victorias del equipo han dejado las cosas como esperábamos y ahora debemos certificarla en la segunda parte del campeonato”, indicó el máximo dirigente de la entidad.



En su repaso a 2019, el presidente del Villarreal comentó que “la primera parte del año fue dura y se sufrió mucho, pero ahora estamos mucho mejor y las sensaciones son buenas de cara a la segunda parte de la campaña”.



Asimismo y ante la posibilidad de reforzarse en el mercado de invierno, el dirigente aseguró que "no hay nada previsto" y añadió que la idea es la de "mantener lo que tenemos, ya que el trabajo ya se hizo en verano", por lo que de no surgir alguna opción muy interesante la intención es la de no "hacer movimientos" en esta ventana de fichajes

