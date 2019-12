Son buenos tiempos los que corren en el Iberostar Tenerife como se puede deducir de las declaraciones de Aniano Cabrera en la antena de la Cadena SER. El gerente del conjunto aurinegro tocó varios temas de la actualidad aurinegra, comentando entre otras cosas que “poco a poco estamos perfilando distintas cosas como el encuentro del próximo día 5 ante el Montakit Fuenlabrada”

Con la asignatura pendiente de cubrir la vacante en el “cuatro”, Cabrera apuntó que “Está claro que es una posición en la que estamos buscando soluciones aunque con Dani Díez, Tomasz Gielo y Alex Suárez la estamos cubriendo y el equipo está siendo competitivo. Si no encontramos el perfil de jugador que buscamos no vamos a menospreciar lo que estamos haciendo. Es una carencia evidente pero estamos compitiendo a un alto nivel a pesar de ello y nos estamos adaptando a ello”, comentó para dejar a continuación bien claro que no piensan en otra posición: “No vamos a traer a nadie por traer. La línea del equipo está siendo competitiva y no creo que sea bueno tocar al equipo tal y como estamos”, matizó.

Son nueve victorias en catorce encuentros, lo que se convierte en un buen balance aunque Aniano Cabrera considera que alguna derrota podía haber cambiado de casillero: “Siempre te gustaría tener algún triunfo más y el balance de triunfos es positivo a pesar de todos los movimientos que tuvimos que hacer en verano. Buena muestra de ello es que llevamos tres triunfos consecutivos en Liga Endesa en una temporada en la que es difícil ganar”, explicó.

No se plantea Cabrera un cambio en lo que se refiere a su situación profesional en el club, no solo por su persona sino por aquellos que han hecho de la entidad aurinegra un club ejemplar: “No me planteo lo contrario. Lógicamente pueden pasar cualquier tipo de cosas y mientras estemos a gusto haciendo buen trabajo y la gente quiera que sigamos aquí lo haremos. Tenemos una muy buena organización que no nombramos tanto y para mi es importante por la buena cantidad de profesionales que tenemos en el club para que todo vaya a las mil maravillas” aclaró.

En lo que se refiere a los encuentros que restan para finalizar la primera vuelta, desde la gerencia aurinegra se deja claro que “queremos ganar los tres, porque significaría hacer una de las mejores primeras vueltas en la historia del club. Nos queda un partido para finalizar el año y nos gustaría ganar en una cancha complicada como es la de Valencia donde no la hemos logrado desde hace décadas”, sentenció.