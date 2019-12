Denuncian la venta y consumo de alcohol en el convento de Santo Domingo

Durante la sesión plenaria de este lunes, Contigo Ronda denunció el mal uso que se le ha dado a la capilla del Convento de Santo Domingo, que ante las inclemencias meteorológicas del pasada sábado, acogió la celebración de una Zambomba Flamenca organizada por el Ayuntamiento de Ronda.

La portavoz municipal de Contigo, Isabel Barriga, insistía en que la sala de este edificio no es lugar adecuado para vender alcohol y organizar una "especie de discoteca". Algo que está ratificado por el Consejo de Administración de la empresa municipal y por lo que, según ella, en anteriores legislaturas se han dejado de celebrar eventos de este tipo u otros similares como conciertos para respetar esta norma, que ahora el actual equipo de gobierno encabezado por Mari Paz Fernández la ha vulnerado. "Hasta se prohibieron hacer bodas, incluso se negó la realización de conciertos porque querían poner barras y le dijimos que no porque el consejo de administración de Turismo de Ronda había dicho que no se puede en un monumento y precisamente en la capilla, beber alcohol. Y ahora hay videos en las redes sociales donde hasta salen concejales con los cubatas en la mano", manifestaba Barriga.

Tras la declaración de la edil, la alcaldesa, Mari Paz Fernández, contestaba defendiendo que sus compañeros de gobierno, a los que Barriga había acusado de esta bebiendo bebidas alcohólicas, no lo estaban haciendo. "Lo de que estaban bebiendo cubatas lo dirá usted, o ¿Lo probó? Porque a través de las redes no creo que usted pueda saber si eran cubatas o coca-cola entonces hay que decir que estababan bebiendo algo", relató Fernández. Eso sí, no dijo nada del discutible uso que se dio a este salón del Palacio de Congresos y Exposiciones.

Para zanjar la discusión Isabel Barriga concluyó expresando que "lo que quiero dejar claro es que se vendió y se bebió alcohol".