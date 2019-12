Las enfermeras gallegas exigen compensación por el tiempo de cambio de turno como jornada laboral

Las enfermeras gallegas denuncian la falta de reconocimiento como jornada laboral el tiempo que dedican a informar a quien le releva en el cambio de turno. Entre un cuarto de hora y 20 minutos en los que les ponen al día sobre la evolución y cuidados que requieren sus pacientes ingresados. El SERGAS no lo ve así, dice que no hay presupuesto e insiste en que no hay suficientes enfermeras para cubrir y bajar la jornada. Planteamiento que el colectivo rechaza.

El sindicato SATSE calcula que una enfermera que presta sus servicios en un hospital hace de media unas 80 horas al año por los cambios de turno. Horas que no son reconocidas como tiempo de trabajo, solape de jornada.

El colectivo considera la actitud cerril de la administración sanitaria a pesar de los fallos judiciales que dan la razón al sindicato. En su opinión, es una clara discriminación entre Comunidades autonómas y conminan, una vez más, al SERGAS a que tenga en cuenta su reclamación.