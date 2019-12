Seguridad Vial, también en Navidad

Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, aunque sean días especiales, también hay que acordarse de cumplir con la Seguridad Vial en Navidad. Esto implica ser responsables al volante, no cometer infracciones y no realizar excesos. Debido a que esta época está llena de celebraciones, debemos extremar la cantidad de alcohol que ingerimos con la finalidad de no correr riesgos.

Lucía, Noelia, Álvaro y Estanis escriben una carta de educación vial / Cadena SER

Ernesto López, agente de la policía local de Elda, responsable de Educación Vial, junto a alumnos del CEIP Padre Manjón de Elda, han redactado una carta, dirigida a los niños, a los padres y a los abuelos recordando una serie de recomendaciones para aquellas familias que vayan a realizar desplazamientos.

Lucia Serrano, Noelia Gonzalez, Álvaro Ortega y Estanis Gas, tienen 10 años, estudian 5º curso de primaria, y esta Navidad nos enseñan Educación Vial.