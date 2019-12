Inspección de Vivienda del Govern impone 86 sanciones por 1,7 millones

La conselleria de Movilidad y Vivienda ha impuesto 86 sanciones por infracciones en materia de vivienda a lo largo de 2019, por valor de 1,7 millones, las más altas de ellas a grandes tenedores por no registrar sus pisos vacíos, a propietarios de VPO por utilizarlas irregularmente y casos de infravivienda.



La labor inspectora la ha llevado a cabo el nuevo Cuerpo de Inspección de Vivienda, creado a partir de la Ley de Vivienda de Baleares, que está integrado en la actualidad por 11 personas, entre inspectores, instructores y personal administrativo de apoyo, ha detallado la Conselleria en un comunicado.



No inscribir en el registro las viviendas vacías por parte de los grandes tenedores -obligación derivada de la Ley de Vivienda-, y no vivir habitualmente en la VPO que una persona tiene en propiedad, son las infracciones que más sanciones han recibido. Ha habido además cinco sanciones por alquilar infraviviendas.



A grandes tenedores se han impuesto 16 sanciones que suman multas por valor de 240.000 euros, sobre todo por no haber inscrito las viviendas, aunque también hay expedientes por no colaborar -aunque hayan inscrito los viviendas- o por no comunicar cambios de titularidad o disposición de dichas viviendas, entre otros motivos.



Destacan también las 5 sanciones impuestas a los grandes tenedores por no pagar los gastos de la comunidad de propietarios en fincas donde tienen pisos vacíos, con un total de 75.000 euros de sanción.



En cuanto a los propietarios de VPO, se han impuesto 25 sanciones que suman 750.000 euros, por no vivir en la vivienda de manera permanente.



Hay casos en que la VPO -que por ley debe ser el domicilio habitual- era empleada como segunda vivienda y otros en los que se alquilaba de forma ilegal (al no cumplir los supuestos autorizados por ley).



Se dan también casos en que la vivienda, además, se alquila por un precio superior al que se autoriza. Cabe destacar, por ejemplo, el caso de una VPO que se alquilaba por 3.000 euros y 8 personas. En este caso, el expediente se ha seguido no sólo por lucro indebido sino también por infravivienda.



También se han detectado casos en que se hace publicidad para alquilar una VPO, sin indicar que lo es y por tanto sin respetar los límites de precios que impone la administración.



Al margen de las multas a VPO y grandes tenedores, Vivienda también tramita expedientes de sanciones por no depositar fianzas de alquiler (un total de 10) por parte de propietarios (de todo tipo de vivienda) y también por otros casos de infravivienda. Por ejemplo, se ha descubierto un caso en que se alquilaba como vivienda el sótano de un restaurante.



Por casos de infravivienda, se han impuesto 5 sanciones muy graves: Tres de ellas a particulares (90.000 euros en total) y dos a titulares de VPO con una sanción de 60.000 euros cada uno.



El resto, hasta los 1.745.000s euros en sanciones, se completa con expedientes por otras cuestiones menos habituales (como hacer algún tipo de actividad profesional no autorizada en una VPO) y otras infracciones menores

